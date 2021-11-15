长安汽车、华为、宁德时代合作的首款车型阿维塔 11 今日亮相，明年 Q3 交付

IT之家 11 月 15 日消息，长安汽车、华为、宁德时代此前宣布推出全新新能源品牌“阿维塔”，并将于 11 月 15 日 20 点线上发布。

阿维塔旗下首款轿车产品阿维塔 11 今日正式亮相，阿维塔科技 CEO 谭本宏披露了这款车型的技术参数：0~100 公里加速仅 4 秒，搭载 200KW 高压充电系统，配备 400TOPS 算力智能驾驶芯片，并将搭载华为鸿蒙智慧座舱。

据悉，车辆由阿维塔德国团队进行设计，外观简洁圆润，线条流畅，封闭式前脸和分体式异形大灯观感略显怪异。车尾设计很有特色，向下沉降的部分安排了一个电子交互屏幕和（疑似）可升降的电动尾翼，贯穿式尾灯、双目摄像头非常显眼。

此外，在前挡风玻璃下方似乎也有一块电子显示屏，而在车头和左右翼子板处可以看到激光雷达，以及华为 HI（Huawei Inside）的标识。在智能辅助驾驶方面应该有一定保证。

他还表示，首款车型阿维塔 11 将在明年第二季度正式发布，在三季度实现量产并完成首批交付。此外，阿维塔还将会在未来五年内推出四款新车。

IT之家了解到，重庆长安汽车股份有限公司控股子公司长安蔚来新能源汽车科技有限公司此前更名为阿维塔科技有限公司，将完全市场化运作，独立经营，独立发展。阿维塔品牌由长安品牌主导，华为、宁德时代负责全栈智能汽车解决方案与电池解决技术。

首款车型 E11 将搭载三家共创的全球领先的智能电动网联汽车架构（平台）CHN（长安 C、华为 H、宁德时代 N）， 配置宁德时代电池技术，还加持了华为的 HI 智能汽车解决方案，定位纯电中型 SUV，从此前爆料来看车长 4.8 米左右，可以视作 UNI-K 的纯电版。