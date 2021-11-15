消息称华为拟向第三方授权智能手机设计，以获得关键零部件

据知情人士透露，华为的智能手机业务因美国制裁而遭受重创，该公司正计划将其智能手机设计授权给第三方，以获得关键零部件。

据彭博社报道，知情人士称，华为正在考虑将其设计授权给国有的中国邮电器材集团有限公司（简称 PTAC) 的一个部门，后者随后将寻求购买在特 朗普时代被列入黑名单的零部件。

据悉，这个名为 Xnova 的部门已经在其电子商务网站上销售华为品牌的 Nova 手机，根据合作关系，Xnova 将提供基于华为设计的自主品牌手机。

另一位知情人士指出，中国电信设备制造商鼎桥通信也将以自己的品牌销售一些采用华为设计的手机，由于谈判仍在进行，合作关系可能会发生变化。

该报道指出，此举可能是华为挽救其智能手机业务的最佳机会，此前美国制裁切断了与其关键芯片制造商台积电、谷歌安卓应用程序和高通 5G 无线调制解调器的联系。

一年前，华为将其子品牌荣耀出售，使得荣耀现在能够从包括高通公司在内的供应商处购买零部件。这一分拆的成功鼓励华为寻求新的合作伙伴关系，以保持其消费者业务的活力。

其中一位知情人士表示，华为的工程师已经开始重新设计一些以前由该公司内部海思芯片驱动的大型智能手机的电路，以便它们能够适应高通或联发科的处理器。该人士补充说，华为预计依靠合作伙伴将使明年的智能手机出货量（包括内部型号和合作伙伴销售的型号）超过 3000 万部。

华为对此不予置评，PTAC 和鼎桥通信也尚未对此发表看法。