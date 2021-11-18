Counterpoint：尽管供应短缺，智能手机主摄像素仍持续升级

IT之家 11 月 18 日消息，据调研公司 Counterpoint Research 消息，尽管半导体行业仍产能紧张，供给不足，但智能手机后置主摄持续升级，高阶像素价格继续下探。IT之家了解到，Counterpoint 智能手机摄像头跟踪的最新研究显示，2021 年第二季度，搭载 48MP 及以上像素后置主摄的智能手机销量占到智能手机总销量的 43%，较 2021 年第一季度的 38.7% 大幅上升。其中，64MP 销量环比增长 3.5%，占总销量的 14%。

高级分析师 Ethan Qi 就这一趋势评论道：“48MP 和 64MP 广泛应用在 200-400 美元价格段机型，旗舰手机则追求单反相机般的拍照性能，多采用大底、大像素传感器，其中 50MP 最受欢迎。尽管 2021 年第二季度 108MP 的销量份额略降至 3.1%，但三星的 0.7 微米 108MP 传感器推动价格下探，红米和 realme 等厂商的中端机型纷纷采用这一传感器。”

另一方面，受到供给不足的影响，低阶像素传感器价格大幅上扬。自今年年初以来，5MP 的价格涨幅就超过了 10%。尽管如此，入门级智能手机（批发价低于 100 美元）的后置主摄像素仍在升级，从 8MP 及以下像素向 12MP 或 13MP 升级。因此，2021 年第二季度，8MP 及以下传感器的销量份额降至 5.9%。Counterpoint 预计，在三星 8 月份发布 Z 系列以及苹果 9 月份推出 iPhone 13 系列之后，12MP 在今年下半年的份额将大幅提升。

智能手机后置主摄各像素销量份额（%）：

来源: Counterpoint Smartphone Camera Tracker, Q2 2021

前置主摄方面，由于高端机型销量下滑，20MP 及以上像素的销量份额环比几乎持平。但是，Counterpoint 预计未来会有更多高端机型采用 32MP 甚至 48MP 前置主摄，因此 20MP 及以上像素的销量份额将继续走高。

同时，由于市场对低端智能手机的需求强劲，2021 年第二季度 8MP 及以下像素的销量份额增至 45.2%，其中 5MP 和 8MP 合计占到总销量的 41.7%。

智能手机前置主摄各像素销量份额（%）：

来源: Counterpoint Smartphone Camera Tracker, Q2 2021

2021 年 9 月，三星推出了全新的 ISOCELL HP1 传感器，进一步将智能手机行业推向 200MP 时代。Counterpoint 预计，未来几个季度会看到旗舰机型搭载该传感器。10 月，索尼推出了 1 英寸 12MP 后置主摄 XperiaPro-I，力求为消费者带来单反相机般的拍照体验。尽管中、高端智能手机（批发价 200 美元以上）将继续采用大底、大像素传感器，但供应短缺和价格上涨可能会减缓这一趋势。