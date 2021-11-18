微信安卓版 8.0.17 内测版发布：发送消息有动画显示（附开发者内容）

IT之家 11 月 18 日消息，近期，微信安卓平台迎来了 8.0.17 内测版更新。官方更新日志为：优化了一些已知问题。

另外，在这个版本中，还有以下新变化：

发送消息有动画显示（此前 iOS 版已添加）

视频号新增订单显示

视频号信息支持个人信息浏览与导出

近期更新内容如下：

可以设置个性来电铃声和消息提示音。

可以在消息免打扰的群里，关注特定群成员。

可以在电脑、平板等设备同时登录同一个微信号。

微信团队现在已经邀请开发者参与内部体验（安卓微信 8.0.17），本次开发者更新概要如下：

小程序

需重点关注 storage 相关存储功能

video、live-player 及 live-pusher 修复 Android 系统低版本下偶现 crash，需关注其画面表现是否正常

小游戏

需重点关注 storage 相关存储功能

小游戏直播若干问题修复，需关注小游戏直播相关功能模块

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