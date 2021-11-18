英伟达 496.76 版驱动发布：支持 Image Scaling 技术，笔记本上会导致 Bug

IT之家 11 月 18 日消息，英伟达于 11 月 16 日发布了 496.76 版显卡驱动。本次驱动为《战地风云 2042》进行适配，新增了对 NVIDIA Image Scaling 技术的支持。此外，还修复了众多 Bug。

IT之家了解到，联想产品经理 @林林-一只小白兔 提示，496.76 版驱动在笔记本电脑上安装，可能导致屏幕显示出现 Bug。在独显直连模式下，开启 Windows 的 HDR 功能后调节屏幕亮度，会出现左右两侧亮度不一样的 Bug。建议英伟达移动端显卡用户不要安装最新的公版驱动，而是到联想官网下载。

以下为 496.76 版驱动的详细更新内容：

修复了 WRC 8 FIA World Rally Championship、WRC 9 FIA World Rally Championship 两款游戏在启动时的崩溃错误。

修复了《幽灵行动：断点》游戏中的纹理可能闪烁的 Bug。

修复了《Transport Fever》（疯狂运输）游戏启动时的崩溃问题。

修复了《Transport Fever 2》显示驱动中出现的空指针现象。

修复了《雷神之锤 II》RTX 版图像在光晕效果背景中出现损坏的故障。

修复了《孤岛惊魂 6》使用 RTX 3070 Ti 在 DX12 模式下运行，开启 ULTRA+DXR+HD 纹理画面设置以及 4K 分辨率时，游戏崩溃的问题。

修复了《Detroit Become Human》游戏随机出现冻结、卡顿的问题。

修复了《荒野大镖客：救赎 2》游戏运行时 TDR 或系统崩溃的问题。

修复了《使命召唤：黑色行动 冷战》游戏随机崩溃的问题。

修复了《漫威复仇者联盟》Xbox Game Pass PC 版本，在游戏过程中随机出现崩溃的问题。

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