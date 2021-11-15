英伟达计划打造 Earth-2 超级计算机，专门用来预测气候变化

11 月 15 日消息，英伟达宣布计划打造全球最强大的人工智能超级计算机，专门用来预测气候变化，该系统名为 Earth-2 或 E-2，它将在 Omniverse 中创造一个地球的数字孪生。

据介绍，这一系统将成为专注于气候变化研究领域的 Cambridge-1— 英伟达今年早些时候在英国推出的全球医疗研究领域最强大的人工智能超算，目前已被众多领先的医疗公司采用。

黄仁勋表示，为了制定最佳策略来减缓和适应气候变化，需要能够预测全球不同区域几十年气候变化的气候模型。与主要模拟大气物理的天气预测不同，气候模型是针对大气、水、冰、陆地和人类活动，从物理、化学和生物学等方面进行数十年的模拟。

目前，气候模拟的分辨率为 10 到 100 公里。但是要模拟全球从海洋、海冰、陆地表面和地下水到大气和云层的整个水循环过程，就需要更高的分辨率。而模拟将阳光反射回太空的云层需要米级的分辨率。

科学家估计，要达到这一分辨率，需要比目前可用算力高出数百万到数十亿倍的算力。如果按照算力每 5 年提升 10 倍的常规标准来算，实现这一目标需要几十年的时间。

黄仁勋表示，英伟达第一次拥有了构建超高分辨率气候模型的技术，能够以光速来预测未来几十年的区域极端天气变化。通过结合 GPU 加速计算、深度学习和内嵌物理信息的神经网络的突破以及人工智能超级计算机三大技术，再加上大量可供学习的观测和模型数据，可以实现百万倍的加速。

黄仁勋在接受媒体采访时表示，Earth-2 完全由英伟达独立出资打造。英伟达构建它以便在现代人工智能的世界中能够进行软件开发。创建 Earth-2 是为了集中英伟达研究人员的能力，在帮助应对气候变化方面做出贡献。

他透露，英伟达很快会公布 Earth-2 的架构，新架构将使公司能够打造出有史以来最节能的超级计算机。它是为 Omniverse 而设计的超级计算机，如果将地球想象成一个物理的存在，Earth-2 就是另一个世界的引擎。