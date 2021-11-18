海南网信办：天涯社区、阳光保险等 13 款 App 违法违规收集使用个人信息，限期改正

IT之家 11 月 18 日消息，海南省网信办今日表示，近期持续加大治理互联网移动应用程序违法违规收集使用个人信息工作力度，并对 13 款违规 App 进行了通报。

经巡查检测发现，“阳光保险”“椰城市民云”“刷宝短视频”“星光直播”“我爱拼模”“宜享花”“赫兹”“天涯社区”“全能清理管家”“微脉”“早晚天气”等 11 款 App、“海口就医”“海南省人民医院”2 款小程序均存在不同程度的违法违规收集使用个人信息的情况，上述 13 款应用程序的使用场景覆盖日常生活各个方面，密切关联广大群众隐私安全和个人权益，现集中向社会通报并责令相关运营单位限期整改。

IT之家了解到，海南省本月初还开展了小程序过度收集使用个人信息专项治理行动，通报称“肯德基自助点餐”“必胜客排队”“友谊阳光城”“电子票夹”“街电”“九毛九”“快停科技”“栖枝海口店”“日月广场智能导航”“学而思邀请有礼”“易享住”等 11 款小程序均存在不同程度的违法违规收集使用个人信息的情况。

海南省网信办相关部门负责人张茜称，强力推进移动互联网应用程序个人信息保护专项治理是海南自贸港构建个人信息安全和数据安全保护的重要举措，也是履行海南省“查堵点、破难题、促发展”活动的真干实招。

据悉，海南省网信办自 2021 年 7 月 30 日起开展“互联网移动应用程序违法违规收集使用个人信息专项治理工作”至今，累计通报涉嫌违法违规收集使用个人信息移动互联网应用程序共计 38 款（其中 25 款 App，13 款小程序），专项治理工作取得显著成效，逐步建立政府监管、群众监督、行业自律的齐抓共管格局。

海南省网信办还指出，下一步将进一步建立健全个人信息保护常态化治理机制，严格督促互联网运营企业落实《个人信息保护法》要求，持续长效保持严打严查严管力度，通过采取公开曝光、约谈、下架等处罚措施，对违法运营主体予以严惩，保护广大网民的合法权益，共同营造海南自贸港风清气正的网络环境。