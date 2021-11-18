华为应用市场：2022 年 9 月 1 日起将不再允许 32 位应用上架

IT之家 11 月 18 日消息，据IT之家网友 @走_去_哪儿 投稿，来自华为开发者联盟的邮件称，华为应用市场将分阶段淘汰 32 位 App。

邮件称，华为应用市场将全面推行安卓应用升级为 64 位版本，目的是为了更好地提升安卓应用性能体验、降低安卓应用的功耗影响。

具体节奏如下：

1）2022 年 2 月 1 日起，在华为应用市场新上架/升级的游戏及应用，必须包含 64 位版本，华为应用市场不再接收仅包含 32 位版本的应用；

2）2022 年 9 月 1 日起，华为应用市场将不再接收包含 32 位版本的应用。

今年 4 月，为协助中国安卓开发者无缝对接全球 64 位开发环境，并进一步向终端用户提供最佳体验，小米应用商店、OPPO 软件商店、vivo 应用商店、腾讯应用宝、百度手机助手共同宣布，今后发布于各应用商店的所有应用必须有序支持 64 位 Arm 架构，今年底前全体应用及游戏均需按计划上传含有 64 位构建的 APK（涵盖存量应用更新及新版本发布），以便中国市场上所有的移动安卓应用程序能在 2022 年 8 月底前为 64 位架构的全面普及做好准备。

vivo 应用商店曾表示，支持 64 位设备是安卓应用程序利用超过 4GB RAM 地址空间、在数据处理中利用更宽寄存器和更高精度，以及获取强化安全特性的唯一途径。

IT之家了解到，早在 2017 年 iOS 平台就彻底抛弃了 32 位 App，全面实现 64 位化。