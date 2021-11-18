3499 元，酷冷至尊推出 M2000 白金电源：最高效率 94%

IT之家 11 月 18 日消息，酷冷至尊首款 2000W 级别白金电源：M2000 正式发售。这款产品针对需要大量高效电力的用户打造，体积维持在了标准的 ATX 规格，仅比一般电源长 2-3cm，首发定价 3499 元。

这款电源在设计过程中注重高能效、性能稳定性。产品通过了 80 Plus 白金认证，实测最高转换效率高达 94%，达到钛金牌能效。电源 100% 采用日系高端电容，有效保证电力长时间稳定输出，降低高温状态下电容爆浆概率。

电路方面，酷冷至尊 M2000 采用了“交错式 PFC 驱动电路 + 双半桥 LLC 并联结构 + 同步整流 + DC/DC 纯直流低损转换电路”的设计方案，官方投入大量精力研发设计，保证在 2000W 输出功率下，电压稳定度、纹波、转换效率等功能表现优异，整机在 50℃ 以下也能保证无损输出，大大降低损耗。

经测试，M2000 在 + 12V 的输出偏离值在典型负载下仍然保持稳定，仅为 0.6%，同时 M2000 提供了多达 18 个供电接口，满足用户多元需求。

电源采用 135mm 直径低噪音风扇，支持调速，根据负载自动调节气流。

IT之家了解到，酷冷至尊 M2000 电源尺寸为 180×150×86mm，提供十年保修。产品采用全模块化布局，使用扁平线材，同时兼容英特尔 ATX12V V2.52 与 EPS 12V V2.92 规范，支持工业级应用。