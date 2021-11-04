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酷冷至尊宣布推出 LGA1700 升级扣具适配旧散热器，新产品也将标配

2021/11/4 16:09:19 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 11 月 4 日消息，今日酷冷至尊在其官网发布消息，宣布旗下的 CPU 散热器已经为英特尔 12 代酷睿的 LGA1700 插槽做好准备，同时推出了多款 LGA1700 扣具，适用于旧款散热器。

官方表示，LGA1700 扣具将很快随新产品标配，多种风冷以及水冷散热器都会配备。此外，四种型号的 LGA1700 扣具将在北美以及欧洲地区的在线商店为用户提供。

以下为出厂标配新扣具的散热器：

  • PL240 Flux

  • PL360 Flux

  • Hyper 212 Black Edition

  • Hyper 212 RGB Black Edition

  • Hyper 212 EVO V2

  • MA624 Stealth

  • MA612 Stealth

  • MA612 Stealth ARGB

  • ML240L V2 RGB White Edition

  • ML240L V2 ARGB

  • ML360L V2 ARGB

  • ML360L V2 ARGB White Edition

  • ML240 Illusion

  • ML240 Illusion White Edition

  • ML360 Illusion

  • ML120L V2 RGB

  • ML240L V2 RGB

以下为支持用户升级至 LGA1700 扣具的旧款散热器：

  • T400I

  • Hyper H410R RGB

  • Hyper H412R

  • Hyper H410R RGB

  • Hyper 212 ARGB

  • Hyper 212 Spectrum V2

  • Hyper 212 LED Turbo ARGB

IT之家了解到，酷冷至尊的 LGA1700 扣具分为四种型号，官方表示欧洲和北美之外地区的用户，请联系经销商购买。

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关键词：酷冷至尊散热器LGA1700

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