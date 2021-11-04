酷冷至尊宣布推出 LGA1700 升级扣具适配旧散热器，新产品也将标配

IT之家 11 月 4 日消息，今日酷冷至尊在其官网发布消息，宣布旗下的 CPU 散热器已经为英特尔 12 代酷睿的 LGA1700 插槽做好准备，同时推出了多款 LGA1700 扣具，适用于旧款散热器。

官方表示，LGA1700 扣具将很快随新产品标配，多种风冷以及水冷散热器都会配备。此外，四种型号的 LGA1700 扣具将在北美以及欧洲地区的在线商店为用户提供。

以下为出厂标配新扣具的散热器：

PL240 Flux

PL360 Flux

Hyper 212 Black Edition

Hyper 212 RGB Black Edition

Hyper 212 EVO V2

MA624 Stealth

MA612 Stealth

MA612 Stealth ARGB

ML240L V2 RGB White Edition

ML240L V2 ARGB

ML360L V2 ARGB

ML360L V2 ARGB White Edition

ML240 Illusion

ML240 Illusion White Edition

ML360 Illusion

ML120L V2 RGB

ML240L V2 RGB

以下为支持用户升级至 LGA1700 扣具的旧款散热器：

T400I

Hyper H410R RGB

Hyper H412R

Hyper H410R RGB

Hyper 212 ARGB

Hyper 212 Spectrum V2

Hyper 212 LED Turbo ARGB

IT之家了解到，酷冷至尊的 LGA1700 扣具分为四种型号，官方表示欧洲和北美之外地区的用户，请联系经销商购买。