阿里巴巴第二季度营收 2006.9 亿元人民币，净利润 285.2 亿元同比下降 39%

IT之家 11 月 18 日消息，阿里巴巴今日公布了最新季度财报，2021 财年第二季度营收 2006.9 亿元人民币，市场预估 2061.7 亿元人民币。第二季度调整后净利润 285.2 亿元人民币，同比下降 39%。

财报显示，阿里巴巴生态系统年度活跃消费者达 12.4 亿。

IT之家知悉，截至 2021 年 9 月 30 日止，阿里巴巴季度经营利润为人民币 150.06 亿元（23.29 亿美元），同比增长 10%，主要由于与蚂蚁集团股权激励相关并授予员工的股权激励费用下降人民币 156.90 亿元。

阿里表示，利润同比减少主要原因是我们于截至 2021 年 9 月 30 日止三个月其持有的上市公司股权投资的市场价格变动而产生净损失，而 2020 年同期为净收益，以及上述对关键策略领域投入的增加和支持商家的举措，部分被与蚂蚁集团股权激励相关并授予员工的股权激励费用的减少所抵销。

据称，阿里巴巴在今年 9 月份季度根据本公司的股份回购计划，以约 5,147.5 百万美元回购了约 26.9 百万股美国存托股（相等于约 214.9 百万股普通股）。

此外，阿里巴巴还预计 2022 年营收将同比增长 20% 至 23%。

财报显示，淘特单季度新增活跃用户 5000 万，年度活跃消费者（AAC）超过 2.4 亿。这是 2021 年以来，淘特连续三个季度，用户增长均超过 4000 万。

阿里巴巴称，截至 2021 年 9 月 30 日止三个月，其来自中国零售商业的收入为人民币 1268.27 亿元，相较 2020 年同期的人民币 95,470 百万元增长 33%；中国零售市场及新零售业务的年度活跃消费者约 8.63 亿。

其他方面，截至 2021 年 9 月 30 日止三个月，阿里巴巴来自云计算分部（阿里云）的收入为人民币 200.07 亿元，相较 2020 年同期的人民币 150.29 亿元增长 33%。

财报显示，阿里自由现金流从截至 2020 年 9 月 30 日止三个月的人民币 405.40 亿元下降 45% 至截至 2021 年 9 月 30 日止三个月的人民币 222.39 亿元（34.51 亿美元），主要由于其对关键策略领域投入的增加而导致盈利下降。

财报显示，蚂蚁集团 6 月当季利润为 197.1 亿元，同期利润为 141.8 亿元。

截止发稿，阿里巴巴美股盘前跌近 4%，港股报收 156 港币，跌近 5.34%。

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