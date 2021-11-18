用户的胜利，微软承诺将 Win11/10 Whiteboard 白板应用回滚至旧的 UWP 版本

IT之家 11 月 18 日消息，据 MSPoweruser 报道，微软最近统一了 Windows 和 iOS 版本的 Whiteboard 白板应用，将这两个应用的 Web 版变成了 webview 应用。

当时微软表示，

“新的 Whiteboard 为我们所有的客户在所有设备、操作系统和平台上提供了一个统一的用户体验。我们正在为在 Windows 和 iOS 上的原生应用程序推出更新。这次更新将自动发生，并将为你提供所有新的白板功能，从模板、形状和反应，到墨迹的改进，以及更多。”

可以预料，Web 版的应用程序速度较慢，功能较差，用户抱怨不断。

下面是视频。

IT之家获悉，值得庆幸的是，微软已经对这些反馈做出了回应，并承诺将回退这些变化，微软 Whiteboard 部门的 Mathivathan Vhallatharasu 说道。

“我们听取了你的所有反馈意见，我们将很快（在不到一周内）回滚到白板 Windows 应用程序的先前版本 - PM Whiteboard for Windows。”

据报道，该 Whiteboard 应用程序将在未来几天内恢复到旧版本，Windows 11、Windows 10 版将恢复为旧的 UWP 版本。