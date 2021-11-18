英雄联盟手游：对“消极游戏行为”说不，送人头、挂机、消极参团等将进行处罚

IT之家 11 月 18 日消息，《英雄联盟手游》官方此前表示，将针对游戏中恶意破坏对局环境的行为进行打击，后又发布公告称，将进行重拳出击，对于恶意插件“零容忍”，进一步强化打击力度。

今日，英雄联盟手游运营团队 & 腾讯游戏安全团队再次发布公告，宣布对对消极游戏行为予以惩罚，包括但不限于在对局中故意送人头、挂机、消极参团等破坏对局环境的消极游戏现象。

尊敬的召唤师：

《英雄联盟手游》致力于营造积极，健康的对局环境，守护广大召唤师的游戏体验。

近期我们发现，网上流传一些通过消极游戏行为来更快速上分的不实传言，在手游峡谷中也出现了部分模仿行为，严重影响到了广大召唤师的游戏体验。

对此，皮城执法官再度出击，对消极游戏行为予以惩罚，也呼吁广大召唤师不要受这种不良风气影响，对消极游戏行为坚决说不！

本次行动的主要打击对象，包括但不限于在对局中故意送人头、挂机、消极参团等破坏对局环境的消极游戏现象。对上述现象，我们将加大检测力度，一经核实有以上违规行为，将处以扣除掉信誉分并在当天禁止参与排位赛的惩罚，希望各位召唤师们能够慎重对待每场对局。

《英雄联盟手游》的绿色健康环境，需要每一位召唤师共同创造和维护，良好的心态和正面积极的游戏态度有助于提升个人水平的发挥和团队配合的默契。希望召唤师们能够遵守游戏规则，共同维护绿色的游戏环境，积极通过腾讯游戏官方客服、游戏内渠道，举报不健康的行为，倡导健康竞技，也祝各位召唤师都能拥有愉快的游戏体验。

腾讯游戏 K6 合作部

英雄联盟手游运营团队 & 腾讯游戏安全团队

2021 年 11 月 18 日