2398 元，IPRO 自律系统学生手机 P100 正式开售：支持 5G，防沉迷手游，软件定时使用

IT之家 11 月 18 日消息，此前 IPRO 学生手机 P100 已发布。这款产品为防沉迷打造，家长可以限定手机整体的使用时间以及单个 App 的可用性，同时屏幕具有护眼认证，提供上网管控、位置轨迹等功能。IPRO P100 学生手机于 11 月 18 日正式开售，存储为 8GB+128GB，售价为 2398 元。

这款手机搭载天玑 720 八核处理器，采用 7nm 制程工艺制造，主频最高 2.0 GHz。手机支持双模 5G，搭载 Android 11 系统。

IT之家获悉，IPRO P100 搭载 6.21 英寸 AMOLED 屏幕，分辨率 1080×2248，亮度 480nit。屏幕刘海部分较宽，类似 iPhone X 等型号。这款手机具有 SGS 护眼认证，低蓝光，具有暗光保护功能。

手机搭载后置三摄，主摄为 4800 万像素，超广角镜头 800 万像素，第三颗镜头预计为景深镜头。手机具有美颜、动态照片、全景、慢动作、智能扫描等功能。前置摄像头为 3200 万像素，支持人像模式以及动态照片。此外，手机采用侧边指纹识别方式，内置 4100mAh 电池，支持 18W 快充。

IPRO P100 学生手机拥有丰富的家长控制功能，搭载独家研发的“i 自律”系统，可以屏蔽网络负能量，设置软件定时使用，防止手游成瘾。

具体来看，家长端可以实时管理学生手机的 App，新安装的需要授权才能够打开，可以设定单独的应用特定时间才能解锁。此外，手机支持统计每日不同功能的使用时长。

IPRO P100 支持电子围栏功能，一旦孩子走出圈外，家长可以立刻收到通知。此外，孩子浏览过的网页历史记录，家长也可以访问。手机拥有 SOS 紧急求救功能，连续按下两次电源键，可以启动该模式。手机将自动上传 5 秒危险环境视频，辅助救援识别，并向管理员拨通求救电话。