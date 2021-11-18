摩托罗拉 Moto G200 海外发布：骁龙 888+/1 亿像素主摄，3249 元

IT之家 11 月 18 日消息，今日摩托罗拉在欧洲地区正式发布了 5 款 G 系列新机，其中旗舰型号为 Moto G200。这款手机的外观与此前爆料相似，采用后置三摄设计，搭载高通骁龙 888 Plus 芯片，配备 6.8 英寸 LCD 液晶屏。

该手机采用居中开孔设计，屏幕支持最高 144Hz 刷新率，支持 HDR10 以及 DCI-P3 广色域。手机标配 8GB LPDDR5 内存，以及 128GB/256GB UFS 3.1 闪存。

影像方面，手机配备 1.08 亿像素大底主摄，支持像素 9 合 1，兼容 8K 视频录制和 960fps 慢动作视频录制。此外手机还具有 13MP 超广角/微距镜头，以及景深镜头。此外，手机前摄为 16MP。

从图中可以看出，这款手机造型圆润，上下为平面，具有明显的高光倒角处理。手机后盖为不规则的曲面材质，摄像头部分有着流线型凸起。

Moto G200 手机内置 5000mAh 电池，支持 33W 快充。手机边框和后盖为塑料材质，具有两种配色，同时产品支持 IP52 级别防水。

IT之家了解到，摩托罗拉 Moto G200 将于近期在欧洲市场首次发售，此后还将登陆拉丁美洲。手机售价 450 欧元起，约合人民币 3249 元。