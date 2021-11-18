中国手机安全状况三季报告：男生比女生更易受骗，人均损失 1.6 万

11 月 18 日晚间消息，中国信息通信研究院和 360 发布的中国手机安全报告推出了三季报。报告显示，2021 年第三季度，接到有效诈骗申请 329 起，涉案总金额 541.6 万元，人均损失达 16463 元。

其中，男性受害者占比 59.9%，比女性受害者高出近 2 成，但从金额损失来看，男性人均损失 16417 元，略低于女性 115 元。诈骗产业化、组织化日趋明显，诈骗技术不断迭代提升，给数字化安全带来严峻挑战。

从被骗网民的年龄看，90 后受骗人数最多，占比 38.9%，00 后受骗人数占比 30.4%，80 后受骗人数占比为 23.4%，70 后受骗人数人均损失最高。

专家分析，第三季度出现任务型网络招嫖诈骗，由于诈骗手法较新，目标用户明确，90 后人群的受骗比例有所提升，而 70 后具备一定的财力，网络安全意识相对淡泊，获取网络诈骗相关知识的渠道有限，因此难以识别钓鱼短信、网址，银行卡资金更易被盗刷。

2021 年第三季度，手机诈骗中交友、虚假兼职类仍属于高危诈骗类型；金融理财、身份冒充、赌博博彩属于中危诈骗类型，其中交友类诈骗总金额高达 199.7 万元，虚假兼职类诈骗涉案总金额达 154.9 万元，金融理财类排名第三，涉案总金额为 91.1 万元。