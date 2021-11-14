外观大改，微软 Win11 新版“你的手机”App 更多内容抢先看

IT之家 11 月 14 日消息，在上个月的 Surface Laptop Studio 发布活动中，微软简单提了一下 Windows 11 采用的新版“你的手机”应用。从已知信息来看，新款 App 似乎只是更新了一下外观，功能方面没有任何变化。

也就是说，除了新的微软商店 Microsoft Store、画图、照片、计算器和其他本地 App 外，你的手机也将会在 Windows 11 甚至 Windows 10 上得到类似的 UI 改造。

IT之家了解到，微软“你的手机”是一款预装于所有 Windows PC 上的手机管理应用，它允许用户通过 PC 管理他们的应用程序、电话、信息甚至通知等，该应用还可以用来将手机显示内容映射到 PC 上，而且你也可以在该应用中运行移动 App。

虽然新版“你的手机”似乎不包括任何新功能，但微软重新设计了这款 App 使用通知面板的方式。此外，它的界面经过重新设计，通知提要现在位于左侧面板上，而导航栏（以前在左侧）则被移到了顶部。

导航栏将提供“消息选项卡”、“照片”、“通话”、“应用程序”和即将到来的功能。

虽然这次更新并没有真正提供任何新功能，但这个新的导航面板可以帮助用户快速回复短信，而且用户仍然可以为某些 App 固定消息、关闭通知或完全关闭通知。

“体验 Android 设备的通知和重要控件的最新视觉效果和视图。从应用程序的顶部浏览您的内容，以便对您重要的内容可以有一个更大、更有条理的布局，”微软在 Your Phone 应用程序中一个新的“即将推出”对话框中描述称。

▲ Windows 11 你的手机

正如上图，“你的手机”现在与 Windows 11 美学设计保持一致。它引入了 WinUI 控件、圆角设计、柔和的调色，尤其是在夜间模式下看起来相当不错。

据悉，微软还计划使其界面变得更干净，避免给人一种杂乱的感觉，帮助用户更容易找到重要通知。

“你的手机”新版本目前仍在开发中，预计将在今年晚些时候开始向 Windows Insiders 用户推出。除此之外，微软还在为 Windows 11 开发新的媒体播放器，届时有望一同到来。