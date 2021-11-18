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小米平板 5 成功运行 Win11：骁龙 860 运行系统流畅

2021/11/18 22:42:15 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 11 月 18 日消息，今年 8 月份，小米发布了小米平板 5 和小米平板 5 Pro，其中前者搭载了骁龙 860，后者搭载了骁龙 870 处理器。

现在根据B站UP 主 @Sunflower2333 发布的视频显示，小米平板 5 已经成功运行了 Windows 11 ARM 系统，当然也支持运行 Windows 10 ARM。小米平板 5 运行 Windows 11 系统在 2K 分辨率下较为流畅，该 UP 主还降低了 CPU 核心的频率，使其更加省电。

该 UP 主也是利用了此前的 Woa 项目，采用了骁龙 855 (SM8150) 的一些驱动程序，还在研究骁龙 720G 的一些东西，包括蓝牙和 PEP 等。

下面是视频。

IT之家获悉，此前 Lumia 950、Lumia 950 XL、小米 8 、一加 6T 、小米 MIX 2 、小米 6 等手机已支持刷入 Windows 11 ARM 系统。

微软官方此前早已经对 Windows 10 Mobile 停止支持，不过在 WoA 项目开发者的努力下，仍然会有开发者去为旧机型刷入新系统。

由于微软提供了 ARM 设备兼容的 Windows 10 版本，一群独立开发人员在过去几年里一直在维护一个非官方的 Lumia Windows on ARM 项目，这就是 Lumia WOA。现在微软发布了 Windows 11 ARM 版本，又有新的系统可以尝试了。

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关键词：小米平板5Win11

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