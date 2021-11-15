微软开始在 Win11 上测试 Win10 经典右键菜单的新型设计，更加干净整洁

IT之家 11 月 15 日消息，Windows 11 在设计上做了大量的修改和改进。如果你已经升级到 Win11，你应该可以发现新版系统右键菜单相比 Win10 的右键菜单有很大不同，但你也可以通过底部的“显示更多选项”打开原来的右键菜单。

重新设计的右键菜单带有复制、粘贴、重命名和删除等基本操作的图标，从而大幅简化了右键菜单排布，而且第三方应用程序都没有出现在默认一级菜单中，相比臃肿的经典菜单更加和谐。

总体来看，Windows 11 新的右键菜单比 Windows 10 的更大，也更方便观看和触摸，但是似乎也变得更慢了一些。

此外，Windows 11 还可以通过“显示更多选项”选项打开被折叠的经典菜单，这基本保证了经典菜单的大多数功能可以正常使用，只是麻烦了些。不过，经典菜单设计/填充方面似乎存在问题，微软则表示计划在未来的版本中解决。

现有网友发现，微软现在正在测试经典菜单的新型外观，当你右键单击文件资源管理器的文件夹或桌面上的文件夹时会出现下图所示菜单。

这就是 Windows 10 经典的右键菜单，但它已脱离原始设计，现在换用了一种更为简洁新颖的设计，而且看起来非常干净。新式经典右键菜单采用新的淡蓝色作为强调色，整体来看更加现代化且淡雅，但它不受用户系统设置，因此我们似乎只能选择这一种强调色。

目前部分 Dev 通道的 Insider 已经体验到了这一新设计，但目前尚不清楚微软将会在向测试版以外的用户推出。当然，微软此前表示 Win11 大版本每年更新一次，所以新的右键菜单可能会包含在 Win11 版本 22H2 版本中，敬请期待。