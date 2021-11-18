印度支付巨头 Paytm 上市首日下跌逾 27%，盈利能力遭投资者质疑

北京时间 11 月 18 日晚间消息，据报道，印度数字支付初创公司 Paytm 今日在孟买证券交易所上市，在创下印度最大规模 IPO 纪录的同时，也惨遭上市首日的最大跌幅（之一）。

Paytm 此次 IPO 的发行价为每股 2150 卢比（约合 29 美元），融资 1830 亿卢比（约合 25 亿美元）。但开盘后，Paytm 股价一度暴跌至 1585 卢比，跌幅超过 21%，收盘时下跌逾 27%。

受此影响，人们对印度市场即将进行的科技 IPO 交易产生了质疑，包括规模较小的竞争对手支付平台 MobiKwik，以及经济型连锁酒店 OYO。

尽管之前一些投资者曾质疑 Paytm 的盈利能力，以及其高达毛利润约 27 倍的企业价值，但今日其股价下跌的幅度（使 Paytm 的 IPO 估值蒸发了逾 50 亿美元），还是令许多人感到震惊。

对此，Paytm 创始人兼 CEO 维贾伊・谢哈尔・夏尔马（Vijay Shekhar Sharma）表示，他对股价下滑并不感到不安，也不后悔在印度上市。他说：“一天的表现并不能决定我们的未来。”

夏尔马还称：“这是一种新的商业模式。还需要一段时日才能让一些人来理解它。”

如今，Paytm 已经扩展到保险、黄金销售、电影和机票、银行存款和汇款等服务领域。今年 7 月曾有知情人士称，Paytm 预计明年年底或 2023 年初，可能实现收支平衡，尽管 Paytm 在招股书中表示，预计在可预见的未来将保持亏损。

对于此次 IPO 为 Paytm 估值 187 亿美元，一些投资者和分析师表示出了担忧。研究机构 LightStream Research 分析师希法拉・桑苏丁（Shifara Samsudeen）称：“Paytm 的财务状况不太乐观，增长前景似乎有限。显然，他们缺乏一条明确的盈利途径。”

今年第二季度，Paytm 亏损 38.2 亿卢比（约合 5150 万美元），高于去年同期的 28.4 亿卢比的亏损。夏尔马表示，当 Paytm 不需要“大量”投资来刺激增长机会时，可能会扭亏为盈。