谁是国内 CVC 投资并购之王：腾讯投资超过 1000 起，阿里并购花了 1600 亿元

腾讯累计对外投资超过 1000 起，阿里过去十几年并购花了 1600 多亿元。这是《2021 年中国 CVC 投资并购报告》所披露的数据，该报告对我国 CVC 的发展与分布、对外投资并购进行了数据统计分析。

报告数据显示，截止到目前，中国历史上曾经出手投资或收购的 CVC 机构有 747 家。从各家 CVC 企业的核心业务所在行业来看，他们中有 159 家是互联网企业，占比 21%，其余的近 80% 属于非互联网企业，涵盖金融、医疗、制造业、传媒、影视、电子通信等各行各业，他们总体对外投资活跃度相对较低，投资频次时高时低，或有间断。

整体来看，互联网公司平均成立 8 年后对外投资，进一步细分后发现，2011 年后创立的互联网公司平均成立 2 年后就开展投资了；而传统公司平均成立 14 年后开始投资之路。报告认为，互联网公司本身比传统企业更早接触和接受风险投资，因而做 CVC 也走在了前面。同理，2011 年后国内风险投资业更发达，新的互联网公司一出生就接触到了 VC，比老牌互联网公司站在了更高的起点上，他们成立不久便跃跃欲试对外投资。

报告指出，以 BAT 为领头的中国互联网公司是中国 CVC 投资代表的中坚力量。腾讯投资是国内最活跃的 CVC 机构，也是对外投资最活跃的互联网企业，目前对外投资数量达到了 1175 起，在整个 CVC 投资中遥遥领先，该数字甚至超过市场绝大部分专业的 PE/VC 机构。

小米集团以 408 起投资事件位列第二，阿里巴巴对外投资总数有 387 起，百度及百度风投历年的投资总数为 324 起。360 和京东也是老牌的互联网公司，曾经活跃在 CVC 的舞台上，分别对外投资出手了 241 次、226 次。值得注意的是，从阿里拆分的蚂蚁集团、京东分拆的京东科技虽独立的时间不长，但近年来也比较活跃，分别对外投资了 186 起、98 起。

从具体投资情况来看，2011 年到 2021 年，中国 CVC 对外投资总量有 9460 起，其中 93% 的投资发生在国内，7% 发生在海外。2011 年~2016 年，国内 CVC 对外投资迎来了高增长的爆发期，期间投资事件数量有了质的飞跃：从最初的 134 起增长到 1539 起； 2017~2021 年，国内 CVC 进入调整期，投资事件数呈阶梯式的下滑。在金额方面，从 2011 年到 2021 年，中国 CVC 对外投资总金额为 1.83 万亿人民币，其中 95% 的资金投向了国内，约 5% 投往海外市场。

在投资方向上，投资风向在 10 年间经历了从文娱、游戏转向企业服务、先进制造，企服、电子商务、教育、金融是值得长期投资的赛道。从吸金能力来看，2016 年-2017 年，融资能力最强的是汽车及出行行业，累计融资总额高达 1200 亿元； 2018 年 CVC 融资额最高的是文娱行业，2019 年最多的是医疗健康行业，并维持投资高位，今年金融和电商融资较高。

报告数据显示，在 CVC 并购方面，近 11 年一共有 454 家国内 CVC 机构参与过对外并购。整体来看，2015 年是鼎盛期，共有 170 家国内 CVC 机构并购了至少 1 个外部项目，之后逐步的下降，到 2021 年，有近 40 家 CVC 还作为并购方而活跃着，相比高峰期的 170 家减少了 4/3。

不管是在数量上还是金额上，国内 CVC 收购最多的是游戏项目，有 194 个国内外游戏项目被国内 CVC 收购，收购金额达到了 3661 亿元，腾讯和字节跳动都是 热衷收购游戏的资方，而且出手也大方。在企业服务这个大赛道，有 166 个项目被并购，并购金额达到 806 亿元。另外，文娱和教育领域被并购的数量均超过了 100，这四类项目是国内 CVC 比较青睐的方向。

报告显示，阿里巴巴、字节跳动、腾讯投资是并购最为活跃的 CVC 机构。从并购项目的绝对数量来看，过去十几年，阿里巴巴收购了 48 家公司，比较知名的有外卖点餐 App 饿了么、地图导航软件高德地图、手机应用商店豌豆荚等，累计花费金额估算达到 1600 多亿元，超过了腾讯和百度的总和，被公认为国内新经济领域的“并购王”。

字节跳动同样是收购 48 个项目，但花费仅 440 多亿元，其前期收购的多数为早期创业公司，典型项目包括类抖音的短视频平台 Musical.ly、 互动百科、沐瞳游戏等。腾讯对外收购公司的绝对数量排名第三，收购 46 家公司与其投资公司数量相比，显得微乎其微，但出手大方，估算金额达到 959 亿元。

对于 CVC 未来的发展趋势，报告判断，未来 CVC 将走向分化：内部化运作 or 独立 VC。CVC 与母公司是唇亡齿寒的关系，其的最大特点是依附于母公司，没有独立的资金来源，相对 VC 而言是一种劣势。这也表明，当母公司业务存在危机的情况下，企业风险投资将完全无进行之可能。因此，有越来越多的 CVC 开始走向 VC 化，他们独立募资基金，独立地投资项目。