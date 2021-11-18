三星 Galaxy S22 Ultra 搭载 Exynos 2200 跑分曝光：多核 3167 分

IT之家 11 月 18 日消息，根据外媒 GSMArena 报道，今日三星 Galaxy S22 Ultra 手机搭载 Exynos 2200 的版本的机型，出现在了 Geekbench 5 网站。这款手机代号“SM-S908B”，单线程分数 691 分，多核分数 3167 分，预计手机为工程版本，跑分未发挥出其应有的水平。

跑分信息可以看出，Exynos 2200 处理器采用 1+3+4 设计，超大核跑分时为 2.52GHz，3 颗大核频率 2.50GHz，4 颗小核为 1.73GHz。此外，这款手机内存为 8GB 起。

IT之家了解到，三星 Galaxy S22 系列将同时搭载骁龙 8 Gen 1 芯片、Exynos 2200 芯片。此前，S21 + 手机的跑分同样在网络上曝光。

三星 Galaxy S22 Ultra 实拍图已经曝光，确认其将内置手写笔，后摄模组采用全新外观。这款手机有望配备 6.81 英寸 2K 屏，预计会配备 1.08 亿像素主摄、12MP 超广角镜头以及 4000 万像素前置摄像头。此外，依旧配备 3 倍、10 倍双长焦镜头。

爆料者表示，三星 Galaxy S22 系列有望于 2022 年 2 月 8 日正式发布，同时包括 S22、S22+ 。