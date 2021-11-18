京东高管解读财报：宏观消费相对疲软，上游供应链比较紧张

11 月 18 日晚间消息，京东今日发布 2021 年第三季度财报。财报显示，该集团第三季度营收 2187 亿元，市场预期 2154 亿元，上年同期 1742 亿元，同比增长 25.5%；第三季度归属于普通股股东的净损失为人民币 28 亿元（4 亿美元），去年同期为净利润人民币 76 亿元。2021 年第三季度非公认会计准则下归属于普通股股东的净利润为人民币 50 亿元（8 亿美元），去年同期为人民币 56 亿元。

财报发布后，京东集团总裁徐雷、京东 CFO 许冉出席了分析师电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

高盛分析师 Ronald Keung：一个关于公司零售业务最近利润率的问题，未来利润率增长的驱动力来自哪里？三季度超市品类的增长很快，而且运营利润率也做得不错，那么公司如何看待未来自有品牌，全渠道本地零售，还有市场等业务的贡献？零售业务的运营利润率未来可以达到什么水平？管理层此前也提到过，长期的利润率目标是中个位数到高个位数，那么这个目标是否依然适用于零售业务？

许冉：你的理解是正确的，我们不断开发新的经营模式，包括全渠道，小时购等，公司的财务模式可能会受到一定影响，比如全渠道模式可能会用到线下合作伙伴的仓储和库存，我们会与其进行毛利润的分成，但是同时我们也节省了履约成本，所以履约毛利率依然维持稳定，而我们所看到的整体毛利率的下降是由于这些新业务增长而导致。另外，毛利率的变化也会受到品类组合变化的影响，这也是我们在过去几年一直讨论的问题，三季度的情况是，由于第三方业务的高速增长，抵消了由于品类组合向高频次的，超市产品购买转化而产生的影响，而该品类的毛利率通常比较低，所以总的来说，三季度京东零售的履约毛利率同比去年相对稳定。展望未来，我们对于利润率变化趋势的预期没有变化，虽然短期来看，品类组合的变化，以及经营模式的变化，会带来一定的影响，但公司一直在强化自己的供应链能力，运用技术来提高库存管理的运营效率，长期来看，相信我们可以逐步改善利润率。我之前也提到过，对于公司目前很多的品类而言，我们目前的采购价格都比线下渠道更高，而随着业务规模的逐步扩大，也会实现规模效应。简言之，我们对于京东零售长期利润率的预测没有变化。

美银美林分析师：最近的宏观环境，包括疫情封控，房地产政策对于公司不同品类业务的增速是否产生影响？

徐雷：我们确实看到，整体的宏观环境还是充满挑战的，尤其下半年，宏观的消费相对疲软，上游的供应链也比较紧张，原材料的价格开始陆续地上涨。同时，国内多地的疫情，包括极端天气，对整个零售市场都会产生多重的挑战，包括一些特定品类的芯片等元器件的供应链紧张，我们预判会延续到明年上半年。但是因为京东的核心能力一直是供应链，所以在这种动荡的环境当中，相比行业竞争对手，我们更有能力保持业务的稳定。

关于消费疲软，我想解释一下。京东目前消费的主力人群，还是以城镇化，家庭消费，目的性，确定性和计划性购物为特征，这类消费人群目前占我们整体消费的占比会高一些，所以京东受消费疲软的影响，相对同业公司是要小的。当然我们不排除在消费疲软的态势下，可能会对一些随机性的购物，比如说公司采购，可能会有更大的影响。

另外因为缺货，比如一些原材料的缺货，和接下来的涨价，我们估计会在四季度和到明年一季度逐渐地传导到消费端。由于京东一直是以供应链为核心，所以近期我们跟合作伙伴的沟通会更加紧密，合作伙伴也希望通过京东的优势和能力，同他们一起合作，尽可能地降本增效，我们当然也会尽我们的力量去努力平抑这种价格波动。

关于房地产市场对家电零售的影响，我想稍微回应一下。其实房地产对家电的影响应该不仅仅是近期大家看到的，关于房地产行业的一些新闻，实际上今年京东家电零售业务的增长，应该是远远高于整个行业水平的，主要原因有以下几点。首先我们的 B2C 家电业务，今年最重要的就是“推新卖高”，不断提升产品结构，用户的需求也在往品质方向上去提升。包括以旧换新和无忧换这些服务，实际上帮助我们的消费者进行更新换代，实现在线 B2C 销售的增长和销售份额的持续增长。另外，我们在几年前就已经非常重视下沉的线下市场，做了提前的布局，到今天来看，我们已经在下沉市场的线下有所收获，在我们整个家电销售额中占了一定的比例，包括我们完善了以前我们没有获得的用户和市场空间。最后，我们比较重视 C2M，同品牌商共同开发差异化产品，形成差异化的竞争优势。以上三点，能够让我们在中国家电行业这样一个存量竞争市场中，获得增量的增长。