苹果正开发全自动驾驶汽车：消息称芯片已就绪，计划于 2025 年推出

IT之家 11 月 19 日消息，据彭博社报道，苹果正在着手开发汽车，并致力于打造一款全自动驾驶汽车，这是其他汽车制造商未能实现的目标。

IT之家了解到，早在 2014 年，Apple Car 的工作就开始了，从那时起，该项目经历了多次转型。曾有传言称苹果放弃了整车计划，转而专注于软件，但传言在 2020 年再次出现，称苹果已经明确打算推出自己的汽车。

彭博社表示，苹果致力于两条车辆路径，第一条具有有限的自动驾驶能力，第二条则是不需要人工干预的完全自动驾驶，现在将在凯文・林奇（ Kevin Lynch）的领导下追求第二条道路。苹果在开发自动驾驶汽车系统方面取得了“里程碑”，并完成了为第一辆汽车提供动力的芯片核心工作。

Apple Car 芯片是苹果内部开发的最先进的组件，主要由神经处理器组成，可以处理自动驾驶所需的人工智能。

苹果想要设计一款没有方向盘或踏板的汽车，其内饰旨在实现无人驾驶。彭博社表示，苹果公司已经考虑过一种类似于 Canoo 的 Lifestyle Vehicle 的设计，其中乘客坐在车辆的两侧，彼此面对。

▼ Lifestyle Vehicle

苹果仍在讨论是否包含方向盘，这可能是必需的，以便人们可以在紧急情况下接管。苹果希望其汽车比 Waymo 和特斯拉制造的汽车更安全，并通过冗余和故障保护来避免故障。

此外，该车辆将是电动汽车，苹果正在讨论与组合充电系统兼容的充电方式，以便车主可以使用全球充电网络。苹果一直在使用雷克萨斯的 SUV 测试其自动驾驶系统，该车配备了激光雷达和其他设备。

报道称，苹果的目标是在四年内推出其自动驾驶汽车，也就是在 2025 年左右首次亮相。