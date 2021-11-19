英伟达收购 ARM 再遇阻：美国监管机构提出潜在反对意见

英伟达收购 ARM 正遭遇重重阻碍。

几日前，出于反垄断和国家安全的考虑，英国政府预计将下令对英伟达以 300 亿英镑收购英国芯片设计公司 ARM 的计划进行深入调查。

而据金融时报最新报道，美国监管机构对这项交易也提出了潜在的反对意见。

虽然越来越多的迹象表明全球监管机构可能试图阻止英伟达的这笔交易，但英伟达表示，它仍然相信此次收购对 ARM、其被许可方和整个行业的好处，是一个重大的机会。

英伟达在周三晚些时候向华尔街公布了最新的季度收益时，披露了美国监管机构的反对。英伟达表示，美国联邦贸易委员会已经“表达了对 ARM 交易的担忧”，并且正在与该机构讨论“解决这些担忧的补救措施”。

2020 年 9 月，软银集团和英伟达宣布，双方已达成确定性协议，根据协议，软银将把 ARM 出售给英伟达。这笔交易于 引起了一些美国大型科技公司的反对，他们担心英伟达会限制他们获得 ARM 芯片设计的机会，使其在数据中心和汽车等大型芯片市场获得不公平的优势。

英伟达已经向英国和欧盟监管机构提出要约，以保证不会切断 ARM 的客户，或更改他们可以获得的 ARM 产品。但该提议不足以阻止英国和欧盟的监管机构继续进行扩展调查。英国竞争与市场管理局还表示，它不相信任何像这样的“行为”补救措施会有效。