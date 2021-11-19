特斯拉美国员工薪酬曝光：平均年薪约 10 万美元，两类岗位超 17 万美元

11 月 19 日消息，电动汽车特斯拉提交的文件显示，公司向旗下员工开出的年薪平均在十来万美元上下。其中薪酬最高的是机械设计工程经理以及资深软件开发工程师，这两类岗位的平均年薪超过 17 万美元（约 108.46 万元人民币）。

特斯拉的成功依赖于其软件、制造和供应链员工队伍。公司最近提交给美国政府的文件显示了不同岗位员工的薪酬水平。

对特斯拉 2020 年第四季度至 2021 年第二季度的薪酬数据进行分析，可以看出特斯拉物流分析师和一线制造工程师薪酬最低，大约为每年 8 到 9 万美元；最高的是机械设计工程经理以及资深软件开发工程师，平均年薪均超过 17 万美元。

在主导电动汽车市场多年之后，特斯拉开始面临来自传统汽车制造商和电动汽车初创企业的竞争。但埃隆・马斯克（Elon Musk）领导的公司仍然在电动汽车市场占有相当大的市场份额。特斯拉与汽车租赁企业赫兹达成 10 万辆 Model 3 电动汽车交易的消息传出后，公司估值达到了 1 万亿美元，马斯克也称为世界上最富有的人。

在特斯拉的招聘网站上，有数百个岗位空缺，涉及供应链、制造、充电、环境、健康和安全等不同领域。这些岗位遍布全球各大城市，其中许多岗位的工作地点是特斯拉未来总部所在地美国德州奥斯汀。

根据美国法律，企业在代表员工向美国外籍劳工认证办公室 (Office of Foreign Labor Certification) 提交 H-1B 签证文件时，必须披露来自美国以外地区员工的薪酬。这一要求目的是确保公司支付给员工的薪酬不会低于同等水平。

以下是特斯拉不同岗位员工的平均年薪：

助理制造工程师：93983 美元

全球供应经理：119890 美元

工业工程师：100436 美元

物流分析师：85333 美元

机械设计工程经理：173200 美元

制造控制开发工程师：110215 美元

生产工程师：103723 美元

机械设计工程师：107207 美元

工艺工程师：99543 美元

质控工程师：104221 美元

高级分析师：116613 美元

高级电子设计工程师：131193 美元

高级硬件工程师：142342 美元

高级制造控制开发工程师：129587 美元

高级制造工程师：125020 美元

高级机械设计工程师：125247 美元

高级工艺工程师：114531 美元

高级软件应用工程师：139442 美元

高级软件开发工程师：148500 美元

高级软件质控工程师：139207 美元

高级技术产品经理：135807 美元

高级测试工程师：124666 美元

软件开发工程师：133879 美元

资深电子设计工程师：161157 美元

资深制造工程师：150528 美元

资深机械设计工程师：148620 美元

资深软件开发工程师：175703 美元

技术项目经理：120083 美元

测试工程师：112272 美元