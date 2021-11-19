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百度网盘将推出青春版：不限下载速度，只有 10GB 免费存储空间

2021/11/19 14:20:11 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 19 日消息，11 月 17 日，在工业和信息化部信息通信发展司指导下，中国互联网协会、中国信息通信研究院组织百度网盘、腾讯微云、天翼云盘、和彩云、阿里云盘、迅雷云盘、360 安全云盘和网易网盘等首批 8 家网盘企业在京共同签署《个人网盘服务业务用户体验保障自律公约》（以下简称《公约》），承诺 2021 年内将推出“无差别速率”产品，为各类用户提供无差别的上传/下载速率服务

据IT之家网友 @东方旅人 投稿，最近网上流传一份“网盘企业落实举措公示表”，列出了 8 家网盘企业“无差别速率”产品的详细信息。

IT之家经过查验，工业和信息化部下属《人民邮电报》发布文章中，同样出现了类似的表格，但详细信息有所差别，下方为官媒发布版本

根据《人民邮电报》的介绍：

  • 百度将推出百度网盘青春版，免费用户将享受 10G 存储空间，百度网盘现有版本将同时为用户提供服务，两者可同一账号、同一设备登录；

  • 天翼云盘将为普通用户提供 60G 存储空间；

  • 和彩云将为普通用户提供 40G 存储空间；

  • 阿里云盘服务向所有用户免费提供，用户将拥有 100G 存储空间，未来只针对重度用户的深度场景、额外文件需求、额外存储空间进行收费；

  • 网易网盘将为免费用户提供 5G 存储空间；

  • 迅雷云盘将健全客服机制，在 12 月 31 日前对在线客服系统进行升级改造，提升服务水平。

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关键词：百度网盘

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