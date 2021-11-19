比亚迪王传福：电动车对半导体的需求较传统车增加 5-10 倍

近日，比亚迪集团董事长兼总裁王传福表示，汽车电动化带来百年未有的大变革，产业供应链体系发生重构。“在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加 5-10 倍。但是因为‘缺芯’，全球大约 700 万左右电动车没有生产。电动车是上半场，智能车是下半场，智能车对半导体的需求更大。”

芯片短缺今年以来持续影响汽车产业。整车企业 1-8 月份减产 240 万辆，影响比例 15%；从全年来看，保守估计因芯片短缺造成汽车减产幅度在 250 万辆以上。

据中汽协布的数据显示，2021 年 10 月，我国汽车产销分别完成了 233.0 万辆和 233.3 万辆，环比分别增长 12.2% 和 12.8%，同比分别下降 8.8% 和 9.4%。中汽协表示，汽车行业努力克服电力供应紧张、原材料价格高位运行等诸多不利因素影响，以及车规级芯片供应形势稍好于三季度，汽车产销继续呈现恢复态势，总体形势有好转迹象。

从 10 月的产销情况来看，在乘用车的带动下，其降幅明显收窄。10 月芯片供应虽比 9 月略有缓解，但仍不能完全满足生产需要，且商用车受政策法规切换导致市场持续波动，加之需求不足预期等因素，同比继续呈现大幅下降，因此汽车市场仍然低于低位运行。

不过，电动汽车却是个例外，市场分析与咨询公司 Canalys 在其最新的《电动汽车展望：2021 及以后》报告中分析认为，包括纯电动车和插电式混合动力汽车在内的电动汽车市场，今年上半年全球销量已高达 260 万辆，同比 2020 年增长了 160%，大幅领先于全球汽车市场总体销量 26% 的增长率。

Canalys 认为，全球对电动汽车的强劲需求将会贯穿全年，其中，中国大陆和欧洲市场是电动汽车的两大增长引擎。Canalys 报告显示，今年上半年，中国大陆市场累计销售电动汽车 110 万辆，对乘用车总销量渗透率已达 12%。第二大市场的欧洲也实现了 100 万辆的销量，新车渗透率为 15%。Canalys 分析认为，中国大陆和欧洲市场电动汽车销量已占到全球电动汽车总销量的 87%。