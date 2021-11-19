吉利星越 L 油电混动版发布：油耗降低至 4.3 升，最大续航达 1300 公里

IT之家 11 月 19 日消息，在 2021 广州车展上，吉利品牌发布了星越 L 雷神智擎 Hi・X 油电混动版。与此同时，吉利汽车正式发布价值 2750 元的星越 L 吉利银河 OS V1.2 版本 OTA，对 2021 年 12 月 31 日前下订用户免费开放升级。

外观方面，新车外形基本跟星越 L 相同，但采用了全新样式的前格栅，将燃油版的直瀑式格栅更改为横置点阵装饰条结构，搭配全银色吉利 LOGO 标识，更加有科技范。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4770/1898/1689mm，轴距为 2845mm。

二十天前，吉利汽车正式发布了“雷神动力”全球动力科技品牌以及“雷神智擎 Hi・X”世界级模块化智能混动平台，此次发布的星越 L 雷神 Hi・X 油电混动版就搭载了雷神智擎 Hi・X。据官方介绍，新车搭载“中国心”十佳发动机 DHE15 混动专用发动机，热效率达 43.32%，高效区覆盖率接近 50%，同时最大功率 110kW、最大扭矩达到 225N・m。

星越 L 雷神 Hi・X 油电混动版还是全球首款搭载 3 挡电驱变速器 DHT Pro 的油电混动产品，可实现纯电机驱动、油电混合驱动、智能发电、智能能量分配和 3 挡变速增扭的功能，当车辆处于 20km/h 以下时速，车辆将拥有完全纯电驾驶感受，同时避免发动机在低效区工作，有效降低油耗，当车辆时速在 20-70km/h，3 挡电驱变速器 DHT Pro 可实现全速域并联、驱动可电可油、智能能量分配。进入时速 80km/h 以上的高速路段，得益于 DHT Pro 独有的 3 挡变速增扭能力，在急加速时可迸发出最大 4920N・m 的输出扭矩。

官方称，星越 L 雷神 Hi・X 油电混动版零百加速时间低至 7.9s，满油最远续航里程达到 1300 公里，百公里平均油耗低至 4.3L。

IT之家了解到，新车将在 12 月份内开启预订并发售，目前售价未知。