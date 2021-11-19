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《英雄联盟》2021 LPL 全明星周末将落地海南省海口市，投票活动 11 月 22 日开启

2021/11/19 15:23:15 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 11 月 19 日消息，据英雄联盟赛事官方微博，12 月 10 日到 12 月 12 日，2021 LPL 全明星周末（2021 LPL ALLSTAR）将落地海南省海口市

同时，全明星周末 LPL 选手投票活动也将于 11 月 22 日正式开启

其中，全明星周末正赛和新生挑战赛的参赛选手，都将通过 LPL 全明星周末的投票活动选出，玩家可以为自己喜欢的选手投票。

IT之家了解到，今年是 LPL 全明星周末的第三次举行，相较于前两次，在聚焦选手荣誉感与颁奖仪式感的同时，为进一步提升赛事的观赏性与公平性，本次 LPL 全明星周末在赛制规则方面进行一定调整。

本次全明星周末将为期 3 天，分别为公益日、荣耀日以及对决日

12 月 10 日是 LPL ALLSTAR x LPL Cares 的主题公益日，我们将进一步拓展公益与地区之间的合作。

12 月 11 日，全明星周末的荣耀日，嘉宾红毯仪式、英雄联盟年度颁奖盛典及名人堂颁奖仪式将于当天举办，同时 SOLO KING 挑战赛也会于当日穿插举行。

而 12 月 12 日的对决日中，新生挑战赛、传奇对抗赛以及全明星周末正赛三项重磅赛事都将在此日举办

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关键词：英雄联盟LPL

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