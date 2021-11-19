十铨推出工业级 3D TLC M.2 SSD：128-512 GB，军规认证

IT之家 11 月 19 日消息，十铨科技今日推出了两款工业级 M.2 NVMe SSD，型号分别为 N75A-M80、N75G-M80。这两款产品采用 PCIe 3.0 通道，使用 3D TLC 闪存颗粒，能满足在恶劣环境下的长期使用。

两款 SSD 一个自带散热片，另一个不包含。产品提供 128GB、256GB、512GB 三种容量，自带 DRAM 缓存。速度方面，顺序读取可达 3500MB/s，顺序写入为 2100MB/s。

具体来看，N75G-M80 没有自带散热片，但是标签采用了特殊的复合导热材质，底部具有导热垫，也能够有效散热。

N75A-M80 型号自带铝制散热片，散热效果更显著。

官方的数据显示，N75G 使用 30 分钟后的温度相比无散热措施的产品低 8.3%，而 N75A 型号使用 30 分钟后的温度相比无散热片要低 23.8%。两款产品均支持在最高 85℃的环境温度中运行。

下图两款产品的散热原理：

十铨两款产品均通过了多项耐久认证，具有 MIL-STD-202G、MIL-STD-883K、MIL-STD-810G 等军规认证。具体来看，运行时能抵御 1500G / 0.5ms 的冲击，7.69G、20~2,000 Hz 的振动。产品支持在 -40 摄氏度以上的温度运行。

IT之家了解到，十铨 N75A-M80、N75G-M80 两款 SSD 主要适用于军工、工业、汽车、航空航天设备等，此外还支持 AES 256 位加密、TCG Opal 2.0 等。产品提供三年保修，售价暂时未公布。