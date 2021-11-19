小米 MIUI 本周公告：修复 Redmi K40 开发版第三方调用相机重启故障

IT之家 11 月 19 日消息，今日小米发布了本周 MIUI 公告。本周，用户向小米反馈了 Redmi K40 、小米 11 Ultra 开发版的部分故障，其中有一些已经优化，大部分正在排查中。

以下为本周新增 Top10 问题答复和进度：

1. 开发版声音助手图标不显示

进度答复：在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

2. Redmi K40 开发版，第三方应用调用相机重启

进度答复：已在 21.11.16 版本部分优化，请大家更新最新开发版验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

3. Redmi K40 开发版，日常使用耗电快

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

4. 开发版智能助理偶现卡顿

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

5. Redmi K40 稳定版，日常使用耗电快

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

6. 小米 11Ultra 开发版，日常使用卡顿

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

7. 开发版偶现无法上滑，或侧滑退出控制中心

进度答复：预计在 21.11.24 版本部分优化，请大家在下周开发版中验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

8. Redmi Note10 Pro 开发版，三方应用调用相机重启

进度答复：已在 21.11.16 版本部分优化，请大家更新最新开发版验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

9. Xiaomi Civi 开发版，偶现全面屏手势失灵

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

10. 安卓 12 开发版出现，电量和性能停止运行

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

据IT之家了解，小米今日同时发布了 MIUI 第 522 周开发版公告，21.11.17 版本今天陆续向部分机型推送。其中，小米 MIX 4 首次获得基于安卓 12 的开发版系统，拥有多项优化和改进。

MIUI 21.11.17 版开发版，修复了游戏中微信来电点击跳出、侧边栏双开应用展示异常、侧边栏应用展示异常、隐私弹窗大字体展示异常等问题，部分优化解锁时重复解锁的问题。

新增的功能包括：新增游戏加速亮度调节，游戏环境静置亮度降低功能；优化游戏工具箱亮度调节展示效果；优化游戏肩键触发区域。

针对文件管理应用，新增隐藏最近页中图片的功能，新增手机页分类入口编辑功能，优化最近页和各个文件分类页的样式，优化筛选面板样式，优化最近页文件分组方式。

开发版更新日志：点击打开