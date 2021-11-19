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小米 MIUI 本周公告：修复 Redmi K40 开发版第三方调用相机重启故障

2021/11/19 23:24:31 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 11 月 19 日消息，今日小米发布了本周 MIUI 公告。本周，用户向小米反馈了 Redmi K40 、小米 11 Ultra 开发版的部分故障，其中有一些已经优化，大部分正在排查中。

以下为本周新增 Top10 问题答复和进度：

1. 开发版声音助手图标不显示

  • 进度答复：在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

2. Redmi K40 开发版，第三方应用调用相机重启

  • 进度答复：已在 21.11.16 版本部分优化，请大家更新最新开发版验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

3. Redmi K40 开发版，日常使用耗电快

  • 进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

4. 开发版智能助理偶现卡顿

  • 进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

5. Redmi K40 稳定版，日常使用耗电快

  • 进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

6. 小米 11Ultra 开发版，日常使用卡顿

  • 进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

7. 开发版偶现无法上滑，或侧滑退出控制中心

  • 进度答复：预计在 21.11.24 版本部分优化，请大家在下周开发版中验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

8. Redmi Note10 Pro 开发版，三方应用调用相机重启

  • 进度答复：已在 21.11.16 版本部分优化，请大家更新最新开发版验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

9. Xiaomi Civi 开发版，偶现全面屏手势失灵

  • 进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

10. 安卓 12 开发版出现，电量和性能停止运行

  • 进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

据IT之家了解，小米今日同时发布了 MIUI 第 522 周开发版公告，21.11.17 版本今天陆续向部分机型推送。其中，小米 MIX 4 首次获得基于安卓 12 的开发版系统，拥有多项优化和改进

MIUI 21.11.17 版开发版，修复了游戏中微信来电点击跳出、侧边栏双开应用展示异常、侧边栏应用展示异常、隐私弹窗大字体展示异常等问题，部分优化解锁时重复解锁的问题。

新增的功能包括：新增游戏加速亮度调节，游戏环境静置亮度降低功能；优化游戏工具箱亮度调节展示效果；优化游戏肩键触发区域。

针对文件管理应用，新增隐藏最近页中图片的功能，新增手机页分类入口编辑功能，优化最近页和各个文件分类页的样式，优化筛选面板样式，优化最近页文件分组方式。

开发版更新日志：点击打开

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关键词：小米MIUIRedmi K40

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