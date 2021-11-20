消息称吉利计划 2025 年前在俄罗斯推出领克

据俄罗斯卫星通讯社 11 月 19 日报道，吉利计划 2025 年前在俄罗斯推出领克 (Lynk&Co)。

据门户网站 Motor.ru 消息，将在俄罗斯市场推出领克旗下哪些车型，目前尚不得知，但最有可能的是 SUV。目前，领克品牌已在比利时、德国、瑞典和荷兰设立代表处。

值得一提的是，日前，吉利旗下高端品牌领克发布了“亚太计划”领克 01 正式在科威特上市，售价 8,980-9,780 第纳尔（约合人民币 18.95-20.64 万元）。

据了解，作为领克“亚太计划”的首个登陆国家，科威特城市化率达到 100%，是世界上城市化率最高的国家之一。领克以都市为灵感，致力于为个性、开放都市年轻态人群带来全新出行体验，这与科威特的地域特征不谋而合。

与领克在欧洲采用的“订阅制”模式不同，在充分了解当地市场环境和国家特色之后，领克在科威特采用“分销”模式开拓市场，并选择和 AlZayani 集团合作。

近日，吉利集团发布公告称，10 月汽车总销量（包含本集团拥有 50% 权益之合资公司即领克合资公司所销售领克品牌汽车的销量）为 111,599 辆。其中，领克品牌汽车的总销量为 21,707 辆，1-10 月领克品牌汽车总销量为 169,667 辆，较去年同期增长约 33%。

除上述销量外，10 月，领克品牌“领克 01HEV”和“领克 01PHEV”出口至欧洲市场之付运量为 2,756 辆。1-10 月出口至欧洲市场总付运量为 10,702 辆。