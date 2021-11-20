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100 元定金：华为 MateBook E 笔记本开启预售

2021/11/20 11:53:11 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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华为 3 天前正式发布了 MateBook E 二合一笔记，搭载了英特尔 11 代酷睿处理器和 12.6 英寸 OLED 全面屏，现已正式开抢预售，定金 100 元：点此查看

据介绍，华为 MateBook E 是华为首款采用 OLED 原色全面屏的笔记本， 12.6 英寸尺寸，100% P3 色域，亮度最高可达 600 尼特。

华为 MateBook E 有星际蓝、星云灰两款配色，709 克重，7.9mm 厚。

配置方面，华为 MateBook E 搭载了第 11 代英特尔酷睿处理器，纤薄机身内含多层散热结构，配备雷电 4 接口，支持 65W 快充。

华为 MateBook E 配备高清前后置摄像头，四麦克风智能降噪，四扬声器高低音分频。

配件方面，华为 MateBook E 有两款键盘随需选，全尺寸设计还原笔记本高效体验，搭配 HUAWEI M-Pencil，最低 2 毫秒时延。

价格方面，华为 MateBook E 有四个配置可选，12 月 1 日开售。

  • i5+8GB+256GB+ 键盘 售价 5999 元

  • i5+16GB+512GB+ 键盘 售价 6999 元

  • i7+16GB+512GB+ 键盘 售价 7999 元

  • i7+16GB+512GB + 键盘/手写笔 8699 元

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关键词：华为matebook

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