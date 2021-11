IT之家 11 月 20 日消息,根据徕卡官方的消息,徕卡联手街头时尚品牌 Vans 与滑手、音乐人、摄影师雷・巴比推出徕卡 D-Lux7“Vans x Ray Barbee”联名限量版相机,售价 11900 元,即将上市。

据介绍,这款相机机身饰以 Vans 经典棋盘格图案,还有 Ray Barbee 签名字样与 Vans 高端支线 Vault 标志冠于顶部。

联名套装还包含特制蓝绿色背带以及同色相机防尘包。防尘包一面印有恩斯特・徕兹二世的名言“我决意冒险 "(ich entscheide hiermit: Es wird riskiert),标志着 1924 年首款徕卡相机投入量产。另一侧标有雷・巴比对这次合作的核心总结:“沿途风景,乐在记录”( The joy is in capturing the journey)。

据介绍,此款相机技术参数与常规款 D-Lux 7 相同,采用高精度 4/3 感光元件,搭配等效 24-75mm 变焦镜头,适用于多种拍摄环境。