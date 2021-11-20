联发科预热迅鲲 1200 处理器：为高端 Chromebook 打造，2022 年推出

IT之家 11 月 20 日消息，在联发科高管峰会的第二天，该公司就其 PC 和 Chromebook 的解决方案举行了简短的会议。这是为数不多的没有任何实际产品发布的会议之一，但预告了联发科 Kompanio（中文名迅鲲） 1200 芯片组，该芯片组针对高端 Chromebook 打造。

迅鲲 1200 在一年前曾首次公布，型号为 MT8195，同时公布的 MT8192（现在叫迅鲲 820）将在第二季度推出，但当时联发科没有给出 MT8195 的推出时间，虽然许多人预计将是在 2021 年，但情况并非如此。根据联发给出的信息，该芯片将在 2022 年推出。

迅鲲 1200 是一款采用 Cortex-A78 的 6 纳米工艺制造的芯片组，针对的是高端 Chromebook 领域，而大多数搭载 ARM 处理器的 Chromebook 是入门设备，英特尔仍然主导着高端 Chromebook 市场。

▲ 采用联发科技术的 Chromebook 系列

联发科说所说的高端 Chromebook 市场，指的是价格超过 400 美元的 Chromebook。计划中，迅鲲 1200 将与英特尔酷睿 i3 竞争，但能够提供更好的电池续航。

联发科还预告了一款未来的处理器，将在旗舰 Chromebook 领域展开竞争，与酷睿 i7 竞争。根据该公司的命名方案，该处理器可能被称为迅鲲 2000。

迅鲲 1200 有望从 2022 年开始在 Chromebook 中搭载，可能最早会在 1 月份举行的 CES 上亮相。

IT之家了解到，此前联发科曾表示，天玑移动芯片基于智能手机，更注重在移动通信的终端体验，比如 5G 通信、拍照、视频拍摄等，都是以移动通信为基础衍生的丰富应用和服务。迅鲲移动计算平台，则更注重在让计算力赋能生产力，比如远程办公、在线教育；及用低延时 Wi-Fi 高速连接、MeidaTek MiraVision 画质增强引擎, 增强大屏幕影音效果的技术提升娱乐体验。