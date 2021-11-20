美光：旗下 LPDDR5X 内存在联发科天玑 9000 平台验证成功

IT之家 11 月 20 日消息，美光今天宣布，联发科已经在最新的智能手机 5G 旗舰芯片组天玑 9000 上验证了美光的 LPDDR5X 内存。同时，美光也是首家对 LPDDR5X 内存取样和验证的半导体公司，首批 1α 工艺打造的 LPDDR5X 内存样品现已交付。

美光表示，在业界率先推出 LPDDR5、LPDDR4X、176 层 NAND UFS 3.1 和 uMCP5 解决方案之后，美光 1α 工艺打造的 LPDDR5X 内存的交付和验证巩固了其产品创新和在移动生态系统中的领导地位。

据了解，JEDEC 于 7 月发布了基于 LPDDR5 的 LPDDR5X 扩展规范，以增强 5G 通信和性能，同时更节省电力。美光已经验证了支持 7.5 Gb/s 的数据速率的样品，以及支持 8.533 Gb/s 的样品。峰值速度 8.533 Gb/s 的 LPDDR5X 内存相比上一代 LPDDR5（6.4 Gbps） 性能提升 33%。

联发科方面的数据显示，天玑 9000 新增了对 LPDDR5x 7500Mbps 内存的支持，性能要比现有的 LPDDR5 5500Mbps 提升 36%，延迟最高降低 20%。