英特尔 12 代酷睿移动处理器爆料盘点：标压/低压/超低压三大系列，笔记本性能大跃进

IT之家 11 月 20 日消息，英特尔现已发布了 12 代酷睿的 K 系列桌面处理器，预计移动端处理器也即将在 2022 年 1 月的 CES 上发布。随着新品发布日期的临近，网上也出现了很多 12 代酷睿移动处理器爆料，包括游戏本的 H 系列、轻薄本的 P 系列以及平板二合一设备的 M 系列。

12 代酷睿 H 系列

英特尔酷睿 H 系列主要用在游戏本上，目前已经曝光了以下三款：

i9-12900HK：6 大核 8 小核，主频 2.89GHz，睿频 4.888GHz，24MB 三级缓存

i7-12800H： 6 大核 8 小核，主频 2.8GHz，睿频未知，预计为 4.7GHz，24MB 三级缓存

i7-12700H：6 大核 8 小核，主频 2.7GHz，睿频 4.6GHz，24MB 三级缓存

12 代酷睿 P 系列

据称，英特尔用于轻薄本的低压处理器再次更换了命名规则，型号以 P 结尾。

i7-1260P： 4 大核 + 8 小核，主频 2.5GHz，18MB 三级缓存

12 代酷睿 M 系列

英特尔 12 代酷睿的超低压 Alder Lake-M 系列也曝光了，据称 TDP 为 9W，具体型号暂时未知。

Alder Lake-M：2 大核 + 8 小核，睿频 4.7GHz，12MB 三级缓存

不出意外的话，英特尔将于 2022 年 1 月初的 CES 上发布 12 代酷睿移动处理器，搭载新处理器的游戏本和轻薄本将会在稍后陆续推出。