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英雄互娱手游《一起来飞车》宣布 2022 年 1 月 4 日停运

2021/11/21 7:58:04 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 21 日消息，英雄互娱手游《一起来飞车》发布公告，因运营策略调整，无法继续为大家提供游戏服务，游戏服务器开放时间截止 2022 年 1 月 4 日 23:00，在此之前，玩家可以继续体验游戏直到服务器正式关闭。

IT之家了解到，《一起来飞车》是英雄互娱旗下首款 3D 漂移竞速手游，游戏重现双喷、空喷、落地喷等多种飞车核心玩法，于 2015 年上线。

《一起来飞车》后续运营安排如下：

  • 1、2021 年 11 月 15 日 10:00 将关闭账号注册和充值功能。同时将会在 12 月 1 日，全服发放 50000 点券进行游戏劲爽体验；

  • 2、2022 年 1 月 4 日 23:00 将正式关闭服务器，无法再次登入。同时关闭游戏相关的所有推广链接；

  • 3、 游戏服务器关闭后，所有账号数据及角色资料等信息将被全部清空。

补偿方案： 

根据玩家角色在《一起来飞车》的历史累计充值金额进行《弹弹岛 2》礼包发放。

  • 历史充值 500~999（元）：黄金礼包：礼钻 * 3000、榴弹步枪礼包 * 1，金币 * 300W，宅男宅女礼包 * 1

  • 历史充值 1000~2999（元）：黑金礼包：礼钻 * 6000、榴弹步枪礼包 * 1，金币 * 500W，宅男宅女礼包 * 1，随机翅膀礼包 * 1

  • 历史充值 3000~4999（元）：钻石礼包：礼钻 * 10000、榴弹步枪礼包 * 1，金币 * 1000W，宅男宅女礼包 * 1，随机翅膀礼包 * 2

  • 历史充值 5000~19999（元）：黑钻礼包：礼钻 * 20000、榴弹步枪礼包 * 1，金币 * 2000W，宅男宅女礼包 * 1，随机翅膀礼包 * 3，坐骑随机礼包 * 1

  • 历史充值 20000+（元）：星耀礼包：礼钻 * 30000、榴弹步枪礼包 * 1，金币 * 3000W，宅男宅女礼包 * 1，随机翅膀礼包 * 4，坐骑随机礼包 * 1，随机皮肤礼包 * 1

礼包发放流程如下：

  • 1、 联系游戏客服，提供《一起来飞车》游戏界面截图、服务器、所在渠道、角色名、角色 id；

  • 2、 游戏客服核实信息无误后，提交《弹弹岛 2》或对应渠道的下载链接给玩家。如没有对应渠道，则提供官网包；

  • 3、 在《弹弹岛 2》进行创角并提交相关角色信息（所在渠道、服务器、角色 id、角色名）给游戏客服登记；

  • 4、 补偿礼包将于登记后 7-10 个工作日内发放《弹弹岛 2》新创角色邮箱。如遇上节假日，则顺延至工作日发放；

  • 5、 补偿礼包只能选择《弹弹岛 2》，且每个《一起来飞车》玩家只能申请一次，请玩家谨慎选择需要返还的区服和新角色；

  • 6、 补偿礼包服务将于 2021 年 11 月 15 日~2022 年 1 月 4 日期间进行客服登记并发放。一旦参与补偿方案，即视为对补偿方案的认可。若您未在期限内登记，则视为自动放弃补偿的权利。

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关键词：一起来飞车停运停服

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