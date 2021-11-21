英雄互娱手游《一起来飞车》宣布 2022 年 1 月 4 日停运

IT之家 11 月 21 日消息，英雄互娱手游《一起来飞车》发布公告，因运营策略调整，无法继续为大家提供游戏服务，游戏服务器开放时间截止 2022 年 1 月 4 日 23:00，在此之前，玩家可以继续体验游戏直到服务器正式关闭。

IT之家了解到，《一起来飞车》是英雄互娱旗下首款 3D 漂移竞速手游，游戏重现双喷、空喷、落地喷等多种飞车核心玩法，于 2015 年上线。

3、 游戏服务器关闭后，所有账号数据及角色资料等信息将被全部清空。

1、2021 年 11 月 15 日 10:00 将关闭账号注册和充值功能。同时将会在 12 月 1 日，全服发放 50000 点券进行游戏劲爽体验；

根据玩家角色在《一起来飞车》的历史累计充值金额进行《弹弹岛 2》礼包发放。

1、 联系游戏客服，提供《一起来飞车》游戏界面截图、服务器、所在渠道、角色名、角色 id；

2、 游戏客服核实信息无误后，提交《弹弹岛 2》或对应渠道的下载链接给玩家。如没有对应渠道，则提供官网包；

3、 在《弹弹岛 2》进行创角并提交相关角色信息（所在渠道、服务器、角色 id、角色名）给游戏客服登记；

4、 补偿礼包将于登记后 7-10 个工作日内发放《弹弹岛 2》新创角色邮箱。如遇上节假日，则顺延至工作日发放；

5、 补偿礼包只能选择《弹弹岛 2》，且每个《一起来飞车》玩家只能申请一次，请玩家谨慎选择需要返还的区服和新角色；