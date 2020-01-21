腾讯代理手游《电击文库：零境交错》将停运

IT之家1月21日消息 今天中午，《电击文库：零境交错》官方发布停运公告，公告显示，由于腾讯与《电击文库：零境交错》游戏开发商的代理协议已到期，经与开发商友好协商，我们遗憾地宣布：腾讯将于2020年3月23日11点正式停止《电击文库：零境交错》在中国大陆地区的运营。

据了解，《电击文库:零境交错》是一款动漫风格的二次元RPG游戏，游戏收录了众多作品中的经典角色，丰富的游戏剧情，同时还有钉宫理惠、花泽香菜、泽城美雪、松冈祯丞等声优加盟。

全文如下：