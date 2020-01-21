腾讯代理手游《电击文库：零境交错》将停运

IT之家1月21日消息 今天中午，《电击文库：零境交错》官方发布停运公告，公告显示，由于腾讯与《电击文库：零境交错》游戏开发商的代理协议已到期，经与开发商友好协商，我们遗憾地宣布：腾讯将于2020年3月23日11点正式停止《电击文库：零境交错》在中国大陆地区的运营。
据了解，《电击文库:零境交错》是一款动漫风格的二次元RPG游戏，游戏收录了众多作品中的经典角色，丰富的游戏剧情，同时还有钉宫理惠、花泽香菜、泽城美雪、松冈祯丞等声优加盟。
全文如下：
亲爱的零境使：
感谢各位一直以来对《电击文库：零境交错》的支持与厚爱。
虽然《电击文库：零境交错》的版号已下放，但由于腾讯与《电击文库：零境交错》游戏开发商的代理协议已到期，经与开发商友好协商，我们遗憾地宣布：腾讯将于2020年3月23日11点正式停止《电击文库：零境交错》在中国大陆地区的运营。
2020年1月21日11点，停止游戏新用户注册；
2020年3月23日11点，正式停止游戏运营，关闭游戏服务器，玩家无法登录游戏；游戏官网、专属客服关闭。
2020年4月23日11点，游戏论坛关闭。
游戏服务器关闭后，除法律法规另有规定或腾讯与您签署的协议另有约定外，游戏内的所有帐号数据及角色资料等信息将被全部删除。
为表达我们深深的歉意，并感谢大家的支持和理解，我们准备了补偿活动（O腾讯游戏服务退换中心）。该补偿活动所涉及的礼包/点券/抽奖同时也将作为对玩家游戏账号内未消耗虚拟货币及未失效游戏服务（若有）的替换。
参与补偿活动的时间：2020年1月21日- 2020年3月23日。一旦您参与补偿活动，即视为对补偿/替换方案的认可。若玩家未在前述期限内参与补偿活动，则视为自动放弃补偿/替换的权利。
若您对停运事宜和补偿活动有任何疑问或建议，请通过社区、论坛和客服向我们反馈
《电击文库：零境交错》停运补偿活动：
《云梦四时歌》钻石礼包
2020年1月21日11点前注册《电击文库：零境交错》的玩家，均可在补偿活动进行期间进入补偿页面填写信息后通过《电击文库：零境交错》中存余的代币数量来领取《云梦四时歌》的不同档位钻石礼包。
备注：代币指的是通过付费途径获得，未消耗的代币。不包含游戏内免费领取的代币。
《电击文库：零境交错》运营团队
2020年1月21日