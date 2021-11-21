亚马逊将推“负担得起”的卫星互联网服务：最高网速 400Mbps

11 月 21 日消息，据外媒报道，亚马逊旗下卫星企业柯伊伯系统公司（Kuiper Systems）正计划构建名为“柯伊伯计划”（Project Kuiper）的卫星互联网服务。

不过，柯伊伯系统公司不会使用蓝色起源公司的火箭发射卫星，而且要在发射 578 颗卫星后才会启动互联网服务。

▲ Kuiper Systems 公司的卫星天线原型

柯伊伯计划可能是构建“巨型卫星互联网”趋势中的最新例证，而 SpaceX 旗下星链可以说拉开了这一趋势的序幕。早在 2019 年初，当 SpaceX 首次发射时，总共只有大约 5000 颗卫星绕地球运行。而在撰写本文时，SpaceX 已经有近 1800 颗在轨卫星，占在轨卫星总数的四分之一左右。

由于进入太空变得越来越容易，这些卫星网络可以容纳更多卫星，它们离地面更近，发射速度也比以往任何时候都快。不过，由于潜在客户等待 SpaceX 发货的时间越来越长，许多人已经取消了订单，或许他们可以转向柯伊伯计划。

最高网速 400Mbps

柯伊伯系统公司计划将 3236 颗卫星送入近地轨道，其目标是为传统宽带服务不足的人提供高速、低延迟的低价宽带互联网。根据其 2019 年向 FCC 提交的申请，这些卫星的轨道高度将在 590 至 630 公里之间。

亚马逊高级副总裁戴夫・林普 (Dave Limp）在一份声明中说：“我们最近听到了很多关于人们无法完成工作或完成学业的故事，因为他们家里没有可靠的互联网。宽带接入不可靠或根本不存在的地方还是太多了，Project Kuiper 将帮助改变这种情况。”

柯伊伯系统公司将使用“低成本客户终端”向消费者提供服务。这个卫星天线直径 12 英寸，网速高达 400Mbps。而且亚马逊还表示：“在未来的迭代中，性能和速度将继续提高。”

目前还不清楚柯伊伯系统公司卫星互联网服务的使用费用，但亚马逊此前承诺将向这个项目投资超过 100 亿美元。

相比之下，SpaceX 星链互联网对初始安装套件收取 499 美元费用，之后每月收取 99 美元的服务费。客户必须支付 99 美元的押金才能收到套装，这笔押金可从安装套装的最终价格中扣除。由于柯伊伯系统公司将其服务描述为“负担得起”，预计其价格应该可与星链互联网竞争。

2022 年底发射原型卫星

柯伊伯系统公司还没有公布其卫星互联网服务上线的时间。2021 年 11 月，亚马逊宣布计划为该项目发射两颗原型卫星 KuiperSat-1 和 KuiperSat-2。到 2022 年第四季度，这两颗卫星将搭乘 ABL 系统公司的 RS1 火箭，从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空。

亚马逊将利用这些卫星在得克萨斯州测试原型天线，每天五次，最长连接时间为 4 分钟。任务完成后，亚马逊计划将这些卫星脱离轨道。相比之下，SpaceX 在 2018 年发射了两颗名为 Tintin A 和 Tintin B 的原型卫星。SpaceX 直到两年后才开始向客户提供测试服务。

最近有报道称，预计在将 578 颗卫星送入轨道之后，亚马逊才会提供卫星互联网服务。今年 4 月，亚马逊宣布已经为柯伊伯系统公司获得了 9 次 Atlas V 运载火箭发射机会，这些发射服务将由联合发射联盟公司（ULA) 提供。

虽然杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）是亚马逊和蓝色起源的共同创始人，但前者似乎不会在最初发射中使用蓝色起源的火箭。林普曾在 2020 年 12 月份称，柯伊伯系统公司卫星发射还有很大不确定性，该团队可能招募任何可用的发射供应商。

柯伊伯计划 PK 星链

星链卫星的运行高度略低，为地球上空 550 公里。不过，SpaceX 还申请了发射 4.2 万颗卫星的许可。在测试阶段，星链的速度最高可达每秒 200Mbps。从长远来看，SpaceX 的目标是达到 10Gbps 的速度。

到柯伊伯系统公司发射两颗测试卫星时，星链已经提供了两年的服务。在亚马逊炮轰 SpaceX 试图降低其星链卫星轨道高度时，SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）公开批评亚马逊的部署计划。亚马逊和其他公司表示担心，较低海拔会干扰其他卫星网络。

2021 年 1 月，马斯克在推特上写道：“今天，为了最早也要几年后才能投入运营的亚马逊卫星互联网系统，阻碍星链的发展并不符合公众的利益。”

对此，亚马逊发布声明回应称：“事实很简单。我们设计柯伊伯卫星系统是为了避免干扰星链，而 SpaceX 现在却想要改变其系统设计。这些变化不仅增加了太空碰撞的危险，而且还增加了对客户的无线电干扰。尽管 SpaceX 在推特上自辩，但其提出的改变将阻碍卫星系统之间的竞争。显然，扼杀摇篮中的竞争更符合 SpaceX 的利益，但这肯定不符合公众的利益。”

贝索斯还与马斯克就美国宇航局 (NASA) 授予 SpaceX 月球着陆器合同爆发了冲突，该合同将用于即将到来的“阿尔特弥斯”(Artemis）重返月球任务，将宇航员送上月球表面。

现在看来，柯伊伯计划似乎正成为这两位亿万富翁的另一个战场。