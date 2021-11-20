美国防部邀亚马逊、谷歌、微软等科技巨头竞标新云计算合同，价值数十亿美元

11 月 20 日消息，当地时间周五，负责政府采购事宜的美国总务管理局 (GSA) 表示，美国国防部已向亚马逊、谷歌、微软以及甲骨文等公司发出邀请，以竞标新的商业云计算合同。

美国国防部希望借助科技公司的实力帮助提升技术能力，并利用人工智能、机器学习、数据分析和现代云平台的其他功能。此前，美国国防部取消了一份竞争激烈、价值约 100 亿美元合同。微软赢得了这份合同，但亚马逊对此提出了质疑。

新合同名为“联合作战云能力”(Joint Warfighting Cloud Capability，简称 JWCC)，美国国防部打算将其授予全球顶级云基础设施提供商亚马逊和微软，不过也可能授予两家规模较小的实体。新合同的价值尚不清楚，但国防部估计可能达到数十亿美元。

GSA 在声明中表示：“政府预计将授予两份不定期交付/不确定数量 (IDIQ) 的合同，分别授予亚马逊 AWS 和微软，但也可能将其授予所有能够满足国防部要求的云服务提供商 (CSP)。”

IDIQ 合同包括在特定时期内提供不确定数量的服务。GSA 表示，只有亚马逊和微软这两家美国云基础设施提供商似乎能够满足国防部的所有要求，其中包括能够在传统数据中心之外运行并支持所有级别数据分类的“战术边缘设备”。

亚马逊和微软是“联合企业防御基础设施”(Joint Enterprise Defense Infrastructure，简称 JEDI) 合同的最终角逐者。但该合同仅授予一家供应商，预计 10 年内的价值高达 100 亿美元。微软在 2019 年赢得了合同，亚马逊对此提出抗议，促使国防部在 7 月取消了合同。

亚马逊现任首席执行官、AWS 前负责人安迪・雅西 (Andy Jassy) 认为，JEDI 合同的授予存在政治干预因素。美国前国防部长詹姆斯・马蒂斯（James Mattis）的演讲撰稿人盖伊・斯诺德格拉斯（Guy Snodgrass）在一本书中称，前总统 Donald Trump 曾打电话给马蒂斯，说要“毁掉亚马逊”竞标 JEDI 合同的机会。但国防部监察长调查后认为，这份合同似乎没有受到白宫的影响。

JWCC 不同于 JEDI，因为它允许美国国防部依赖多个云提供商。国防部希望每份 IDIQ 合同都有 3 年的基础期和 2 年的选择期。

甲骨文发言人表示：“甲骨文很高兴能加入 JWCC 合同的竞标。我们致力于为企业云应用和云基础设施提供最高水平的安全、性能和价值，以支持国防部的作战人员和任务。”

谷歌发言人指出，该公司计划竞标军事合同，并称国防部是世界上最大的雇主。此前有报道称，在谷歌计划竞标 JEDI 合同后，员工们发起抗议，该公司试图巧妙地解决员工对军事合同和此前确立人工智能原则日益增长的担忧。

微软和亚马逊的代表拒绝就此置评。