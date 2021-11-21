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华为官方正式开启二手机业务：装配全新电池，搭载鸿蒙 HarmonyOS 2，一年质保

2021/11/21 15:27:01 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 11 月 21 日消息，据华为手机官方宣布，为了提升电子产品的再利用，华为正式开启二手机业务，每一台官方认证的二手机，都经过 120 余项专项检测，100% 原厂器件，每一款官方二手机都装配全新的电池，搭载全新的 HarmonyOS 2 系统，提供一年质保，重复的利用，也能获得新机的体验。

此前华为商城已经上线认证二手机专区，机型等级包括 99 新，外观细微使用痕迹、无功能障碍，屏幕或机身存在细微划痕或磕碰；9 成新为外观少量使用痕迹，无功能障碍，屏幕或机身存在少量划痕、磕碰或掉漆。

目前上架的华为官方认证二手机包括：

  • 华为 Mate 20 RS 保时捷设计，售价 4799 元起。

  • 华为 Mate 30 RS 保时捷设计，售价 9699 元起。

  • 华为 Mate 30 Pro，售价 4399 元起。

  • 华为 Mate 30 Pro 5G，售价 5099 元起。

  • 华为 Mate 30 ，售价 3199 元起。

  • 华为 Mate 30 5G，售价 4099 元起。

  • 华为 P30，售价 2599 元起。

  • 华为 P30 Pro，售价 3299 元起。

IT之家了解到，华为认证二手机是由华为认证合作伙伴推出的高性价比系列产品（目前查询到的是深圳回收宝科技有限公司），通过严格的质量和功能检测，保证产品功能和性能符合华为认证二手机质量标准。

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关键词：华为华为手机二手机

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