华为官方正式开启二手机业务：装配全新电池，搭载鸿蒙 HarmonyOS 2，一年质保

IT之家 11 月 21 日消息，据华为手机官方宣布，为了提升电子产品的再利用，华为正式开启二手机业务，每一台官方认证的二手机，都经过 120 余项专项检测，100% 原厂器件，每一款官方二手机都装配全新的电池，搭载全新的 HarmonyOS 2 系统，提供一年质保，重复的利用，也能获得新机的体验。

此前华为商城已经上线认证二手机专区，机型等级包括 99 新，外观细微使用痕迹、无功能障碍，屏幕或机身存在细微划痕或磕碰；9 成新为外观少量使用痕迹，无功能障碍，屏幕或机身存在少量划痕、磕碰或掉漆。

目前上架的华为官方认证二手机包括：

华为 Mate 20 RS 保时捷设计，售价 4799 元起。

华为 Mate 30 RS 保时捷设计，售价 9699 元起。

华为 Mate 30 Pro，售价 4399 元起。

华为 Mate 30 Pro 5G，售价 5099 元起。

华为 Mate 30 ，售价 3199 元起。

华为 Mate 30 5G，售价 4099 元起。

华为 P30，售价 2599 元起。

华为 P30 Pro，售价 3299 元起。

IT之家了解到，华为认证二手机是由华为认证合作伙伴推出的高性价比系列产品（目前查询到的是深圳回收宝科技有限公司），通过严格的质量和功能检测，保证产品功能和性能符合华为认证二手机质量标准。