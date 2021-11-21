业内人士：前 3 大 DRAM 供应商总产能将在明年持平

11 月 21 日消息，市场消息人士称，由于专注于工艺技术转型，而不是安装新设备和设施以扩大产能，全球前 3 大 DRAM 供应商的总产能将在 2022 年持平或仅微幅增加。

▲ 图源：digitimes

据 digitimes 报道，消息人士指出，2022 年 DRAM 领域的整体供应增长将主要由制造工艺升级驱动，但这将导致明年供应过剩，DRAM 价格仍将面临相应的下行压力。

“下一代 DDR5 内存需求被视为 2022 年整体市场需求增长的关键驱动因素。DDR5 芯片需求增加可能会令供应商出现转机。”消息人士说道。

消息人士指出，由于 DRAM 出货量和 ASP 的增长，三星电子、SK 海力士和美光在 2021 年前三个季度都取得了令人瞩目的成绩。但某些芯片短缺对其交付产生了影响，以及客户在年底清理现有库存，这些供应商在今年第四季度开始遭遇 DRAM 价格疲软。

由于消费级产品的购买情绪低迷，DRAM 现货价格一直在下跌，消息人士预计近期现货价格下跌将使得 DRAM 的合约价格进一步下跌。

不过消息人士同时指出，尽管 DRAM 价格下降，但主要 DRAM 供应商应该能够享受利润增长，这得益于各自更先进的工艺技术产生的销售额增长。

据悉，三星电子和 SK 海力士宣布基于 EUV 工艺的 DDR5 产品开始量产。美光也透露其 1α DRAM 的制造良率已达到成熟水平。