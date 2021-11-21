抛弃微软 Windows 和 Office，德国又一州将尝试完全使用 Linux 和 LibreOffice

IT之家 11 月 21 日消息，据 MSPoweruser 报道，德国拥有约 300 万人口的石勒苏益格-荷尔斯泰因州已经宣布计划完全转用开源软件。

该计划已经进入高级阶段，该服务已经全部放弃了 Windows、微软 Office、Zoom 和其他专有软件，转而使用 Linux、LibreOffice、OnlyOffice 和 Jitsi。

“到 2026 年底，公务员和雇员（包括教师）使用的所有 25000 台电脑上的微软 Office 将被 LibreOffice 取代，Windows 操作系统将被 GNU/Linux 取代，”开源办公套件 LibreOffice 背后的组织 The Document Foundation 的营销助理 Mike Saunders 说。

IT之家获悉，该州表示，它计划避免出现慕尼黑的尴尬局面，此前慕尼黑宣布他们将用开源解决方案取代 Windows 和 Office，但在 2017 年又恢复使用 Office。

“那里的主要问题是员工没有得到足够的重视，”该州的数字部长 Jan Philipp Albrecht 说。“我们做得更好。我们正在计划长期的过渡阶段，同时进行平行使用，当各部门准备好时，我们将逐步引入开放源代码。通过这一点，我们也为进一步引进创造了理由，因为人们可以看到它的作用。”

“我们已经在我们的 IT 部门测试了两年的 LibreOffice，我们的经验很清楚：它很有效，”他说。“这也适用于，例如，在编辑带有注释的微软 Word 文档时。LibreOffice 和我们的电子文件软件之间的接口也已经稳定运行了 6 个月，[尽管] 我们首先要让电子文件软件的制造商开发它。”

该服务也一直在通过 Jitsi 进行 90% 的视频通话，这是一个开源的视频会议解决方案。

虽然计划是先进的，但大规模的推广仍有待开始，当培训、支持和边缘案例的兼容性等问题开始大规模出现时，还要观察德国石勒苏益格-荷尔斯泰因州是否能坚持下去。