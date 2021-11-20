微软 Office 14712.2 预览版发布：PowerPoint 录制功能升级，可插入摄像头画面

IT之家 11 月 20 日消息，根据外媒 mspoweruser 报道，微软今日推出了 Office Build 14712.20000 预览版，为 PowerPoint 带来全新的录制工具，提供多样功能，并支持插入实时摄像头画面。

本次更新仅为 Microsoft 365 订阅并开启预览体验计划的用户推出，新版本将“录制幻灯片放映”按钮重新命名为“录制”，并更换了新图标。

官方表示，用户可以录制 PowerPoint 演示文稿，或仅录制一张幻灯片，并捕获语音、墨迹手势和视频状态。录制完成后，用户可以分享给他人，并在幻灯片放映时播放。此外，还支持导出为视频文件。

新版 PowerPoint 拥有全新的录制选项卡，在“显示”标签中可以找到录制按钮。

本次更新带来了新功能：

新的“记录”窗口有两个屏幕：记录 和 导出。选择“记录”时，默认情况下会打开记录屏幕。

如果选择记录屏幕右上角的“导出”，“导出”屏幕随即打开。用户可以使用记录和窗口顶部栏中的 "导出" 按钮在记录和导出屏幕之间切换。

添加到“记录”窗口的新功能：

1、Teleprompter（提词器）视图。这个视图可以显示当前幻灯片页面的备注，便于在录制时阅读笔记。

2、演示者视图。在侧窗格中显示当前幻灯片和下一个动画或幻灯片的备注。

3、幻灯片视图。

用户可以在右下“视图”下拉菜单中，进行不同模式的切换。

摄像头录制功能：

该功能可以在幻灯片的录制过程中，添加摄像头的画面，十分便于网课的录制。

在录制过程中，用户可以在右下角的“相机模式”菜单中，选择“模糊背景选项”，使得人物周围的背景模糊处理。

点击“重拍”按钮，可以在当前幻灯片或所有幻灯片上快速重新录制视频。

此外，还有录制指示器功能，在录制过程中显示红色圆圈，否则显示灰色圆圈。

预览录制功能，允许用户在当前幻灯片上预览录制的旁白、动画、墨迹和激光笔手势，而无需退出录制窗口。

IT之家了解到，微软 PowerPoint 全新的录制“导出”选项，支持输出 1080P mp4 格式视频，计时、旁白、动画、切换、媒体、墨迹和激光笔势都可以选择导出。默认情况下，导出的视频的文件名与演示文稿的文件名相同，但你可以根据需要为导出的视频创建唯一的文件名。

根据演示文稿的大小，可能需要几分钟才能导出。导出开始后，可以在“导出”窗口中跟踪其进度。还可以退出 记录窗口，并在 PowerPoint 中的状态栏中跟踪进度幻灯片。

微软 PowerPoint 预览版演示文稿录制功能官方介绍：点击打开

微软 Office Build 14712.20000 预览版的其它更新内容如下：

Excel：

修复了一个问题，设置默认控件是文本字段，用户在打开对话框之后可以立即输入。

修复了与表单控件交互时，可能导致 Excel 意外关闭的问题。

Word：

修复了在评论页面粘贴文本时，意外添加新的一行的故障。

Office Suite：

修复了程序在打开文件时意外关闭的问题。

微软官方更新日志：点击打开