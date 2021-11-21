网易《哈利波特魔法觉醒》工作室就女性巫师模型问题再致歉，进行严肃的内部处理和集体反思并向大家还原本次事件

IT之家 11 月 21 日消息，近日有网友称，网易手游《哈利波特：魔法觉醒》侮辱女性玩家，女性角色受到攻击后会吐舌头，而男性角色则没有。
11 月 15 日，哈利波特魔法觉醒工作室对该质疑进行了回应，官方表示已知悉女性巫师受击动画异常的 Bug 情况，Bug 原因为舌头未经过受击处理，错误的穿过了下巴，目前正在修复。官方将持续跟进该 Bug 处理进度，修复后将与大家同步。
哈利波特魔法觉醒工作室今日发布《关于“女性角色模型”事件我们做错的事和想说的话》，并对此事件道歉的同时进行解释。
各位亲爱的巫师，
我们对相关 bug 的排查与反思没有停止，也带着复盘结果与改进举措，再次向大家郑重致歉。因为处理方式不够成熟，我们没有能够第一时间向大家解释清楚原因、申明我们的立场，这是我们不可回避的问题，也接受造成大家情感伤害的一切批评。
Q1：为什么战斗被击会出现表情 bug，只有女性角色会出现 bug 么？
A1：在无论男女的战斗表现设计中，我们表现逻辑都是希望角色可以有一个受击打的动作，而男女模型因妆容、脸型各异有不同程度的受击表情表现。关于部分玩家反馈的女性角色受击表情泛红的问题，是因为受击动画中脸部 shader 在某一帧会有全覆盖的情况，导致面部整体颜色变红，同时被击打后尖叫的表情结合形成了这个面部效果。我们经过无数次复现，男性角色、女性角色都会在特殊状态出现这个问题（详情请查看复盘视频），最终效果对大家造成了负面感受是我们不可推卸的责任，我们会进行整体面部结算效果优化与重置。
Q2：女性模型角色为什么会出现吐舌头的 bug，更重要的是，为什么男生模型不会出现这个 bug？
A2：绑定与穿模导致，男性角色也一样会出现这个 bug（详情请查看复盘视频）。但同样，最终效果没有把控好是我们的问题，我们会进行整体优化修复，也为给大家带来了负面感受再次致歉。
Q3：为什么部分玩家受到雪球咒攻击后，效果表现异常？
A3：我们反复测试后对 bug 进行了复现，发现是由于【午夜魅影】时装与咒语的特效材质效果互相冲突引起的。为了实现【午夜魅影】时装特殊的透明效果，我们进行了技术升级，对其进行了特殊处理，因此导致所有特效的材质效果在此套时装上均会产生异常，其中雪球咒的冰冻效果异常表现会被放大数倍，产生更异常的表现。这个问题仅会出现在身着【午夜魅影】时装的角色身上，男性角色与女性角色的战斗中都会出现且异常效果表现一致（详情请查看复盘视频）。我们对这样的效果冲突表现表示抱歉，目前已经安排了优化更新。
Q4：初始头像为什么男生比女生可选的多？
A4：我们排查了需求文档单、美术资源配置单，男女账号在头像、头像框等系统人物设置表现均一致，也是游戏开发的常规设置，但在实际配置中，由于当时开发周期紧急，确实出现了女性账号初始头像配置缺失的问题，但这个细节问题没有被我们检查出来，我们需要再次梳理工作流程及反思。
Q5：是否会有团队成员为此次事件负责？
A5：经过多次排查和复盘，没有发现归属于个人的恶意行为，但这些 bug 内容审核上的失误导致问题未被提前发现。目前我们已彻底更换了内容审核负责团队，并将着力于加强整体审核的严谨性。另外，后续的处理不及时也暴露了整体团队的不足，核心决策团队也正在进行严肃的内部处理和集体反思。
我们尊重每一位玩家，对游戏内的每一个形象都倾注了同样的爱意和心血，不会也不可能有意制造任何性别歧视行为。但我们在巨大的讨论浪潮中回应得太过迟缓，未能明确向大家表达这些想法，没有诚恳地与大家沟通，这伤害了很多人的感情。bug 的出现，确实暴露了内部在审核流程以及团队与玩家沟通方式上仍然不够成熟。我们将持续反思，在未来与大家陪伴的更长时间里，通过工作流程和游戏体验的持续优化，尽最大可能避免类似问题再次发生。
一些已经在进行中且将持续的优化：
第一，我们梳理了玩家沟通机制，希望通过 #哈利波特设计师对话# 等栏目与玩家长期交流沟通，欢迎大家为我们提出问题与建议。
第二，我们对团队工作流程进行了优化，对开发、美术、测试、验收等环节重新梳理，以更好地打磨游戏体验。
第三，我们也对神奇动物互动的文字和图标、魁地奇比赛音效、钻心咒卡牌音效、禁林结算动作等进行了优化，希望通过这些细节提升，为大家带来更好的魔法体验。
第四，我们计划在未来的开发中设置更开放的选项，让玩家可自由选择坐姿、胜利动作等（由于开发周期、版权方审核和底层框架，这可能需要半年甚至更久的时间），但我们会不断努力，不断接近大家心中理想的魔法世界。
当大家选择成为《哈利波特：魔法觉醒》的一名巫师玩家时，无论是出于对原著的热爱，还是出于对游戏乐趣的追求，在工作室心中，你们都给予了我们巨大的支持和鼓励。在帮助游戏不断成长的道路上，我们会保持自省、保持真诚、保持倾听，以负责任的态度，担负起每一位玩家的信任。
IT之家了解到，游戏工作室还对玩家关心的一些其他问题进行了讲解，包括游戏版权等内容。
各位亲爱的巫师，
大家好！
最近收到了许多巫师们关于游戏的反馈，这些对工作室而言，都是非常宝贵的建议，也是帮助我们让游戏变得更好的动力。今天我们开启 #设计师对话# 栏目，希望能与巫师们交流，对大家最近关注的问题作出解答，同时，我们也向各位巫师分享最近的全新内容，共同描绘对魔法世界的畅想。
Q1：禁林组队时，匹配到的队友等级有高有低，我想寻找到同等级的队友，可以实现吗？
A：我们关于禁林的创作想法，是参考原著中的场景，为巫师们提供一个合适的冒险场所，为此工作室也花了很多的精力去构筑场景和塑造挑战。最近我们也关注到大家有根据魔法书等级挑选合适队友的需求，我们计划推出新的功能，让队长在巫师组队阶段，可以设置入队所需的魔法书等级，从而对入队的队友进行筛选。该功能近期将在体验服上线，届时玩家作为队长创建禁林队伍时，将能更方便地寻找到合适队友。
Q2：最近大家都在讨论新版协作任务，协作任务机制后续会调整吗？
A： 新版协作任务在体验服上线后，收到了巫师们的许多反馈。我们将根据大家的意见，继续对协作任务进行优化和调整，在不减少协作任务数量的前提下，降低完成协作任务的难度，同时规避被其他人领取后不完成的情况。新版协作任务将在迭代完成后，两周内在体验服与大家见面，希望能得到巫师们更多的反馈与建议。
Q3：看到有些玩家在说，游戏的版权只有一年，这是真的吗？
A：版权一年就到期是谣言。最近我们刚和版权方就未来的游戏新版本内容进行了讨论，也规划了较多未来的游戏运营内容，这些内容会陆续与大家见面。未来哈利波特会逐步在全球市场上线，面对更广阔的魔法世界，请各位巫师和我们一起期待！
Q4: 体验服的彩蛋很有趣，这次更新为什么没在正式服上线？
A: 近期我们注意到，巫师们十分喜爱体验服内的地图挑战彩蛋活动，作为埋藏在霍格沃茨中的小惊喜，我们希望彩蛋能提升巫师们探索的乐趣！但我们对目前彩蛋挑战关卡的体验还不是特别满意，正在回炉调整，后续将调整相应的关卡难度及敌人表现，希望呈现出更好的战斗节奏。不过大家不用等待太久，接下来我们将陆续在正式服放出彩蛋活动，不仅是战斗彩蛋，在城堡、聊天等各个场景内，还有更多氛围彩蛋等待被发现，首个彩蛋活动将在两周内与各位巫师见面。
Q5：我只缺一张金卡就能达成全卡成就了，金卡互换活动能不能快点上线？
A：之前我们在体验服推出了【魔咒互换】功能和【魔咒赠送】活动，用于巫师们相互帮助，换取所需的魔咒。但结合玩家反馈和实际表现综合考虑，我们发现【魔咒赠送】活动并未达到预期，最终选择在正式服上线了【魔咒互换】功能。为了给大家更好的体验，我们重做了传说品质魔咒的交换方案，金卡互换将在后续活动中实现，目前功能已经在全力制作中，请巫师们再耐心等待一段时间。
Q6: 很喜欢雪地里的魔法世界，冬天来了，霍格沃茨会下雪吗？
A：我们收到了巫师们对霍格沃茨冬季的呼唤！为了营造出同学们所期待的氛围感，我们将会对游戏内的场景进行更迭，让整个魔法世界染上冬季的色彩。霍格沃茨的冬天悄悄来临，白雪将带着惊喜回馈每一位巫师。满满冬季氛围的全新魔法世界即将开启，舞会、晚宴、七日任务、禁林、魁地奇场景等，都将换上白雪盛装，期待与各位巫师在冰雪霍格沃茨见面！
Q7：看到体验服上线了新的舞会，在舞会上后续还会有更多的调整吗？
A：为了配合整个冬季霍格沃茨氛围，我们推出了全新的主题舞会“纯白之约”，在银装素裹的世界里与飘落的雪花一同起舞！舞会一直都是我们游戏的重要组成部分，根据巫师们的建议，我们已经实现与丹尼尔、艾薇、卡珊德拉 3 名伙伴共舞，目前所有舞曲都能对他们发起邀约，未来也会有更多舞蹈伙伴与大家见面。同时，我们还将逐步推出更多新舞曲，解锁部分舞曲的 6 星模式，增加新的跳舞模式，敬请期待！
Q8：魔法相机功能在体验服也有更新，和之前比有什么不一样？
A：魔法相机是游戏内的重要功能，我们希望巫师们能和伙伴们一起，记录下在魔法世界的美好时光！因此在最新的体验服中，我们为魔法相机添加了更多有趣的功能，现已支持巫师们更为自由地调整视角、对画面精细缩放、对镜头平移和旋转，同时我们提供了更丰富的滤镜、更高清的画质、更精细的拍照设置，以供巫师们自由选择！
以上就是本次 #设计师对话# 的全部内容啦。非常感谢各位巫师一直以来的支持，你们的建议是描绘魔法世界最美的画笔，欢迎大家填写反馈链接《哈利波特: 魔法觉醒》建议反馈问卷与我们持续交流，希望能为大家提供更好的魔法体验，我们下期 #设计师对话# 再见！