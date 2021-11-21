网易《哈利波特魔法觉醒》工作室就女性巫师模型问题再致歉，进行严肃的内部处理和集体反思并向大家还原本次事件

IT之家 11 月 21 日消息，近日有网友称，网易手游《哈利波特：魔法觉醒》侮辱女性玩家，女性角色受到攻击后会吐舌头，而男性角色则没有。

11 月 15 日，哈利波特魔法觉醒工作室对该质疑进行了回应，官方表示已知悉女性巫师受击动画异常的 Bug 情况，Bug 原因为舌头未经过受击处理，错误的穿过了下巴，目前正在修复。官方将持续跟进该 Bug 处理进度，修复后将与大家同步。

哈利波特魔法觉醒工作室今日发布《关于“女性角色模型”事件我们做错的事和想说的话》，并对此事件道歉的同时进行解释。

各位亲爱的巫师， 我们对相关 bug 的排查与反思没有停止，也带着复盘结果与改进举措，再次向大家郑重致歉。因为处理方式不够成熟，我们没有能够第一时间向大家解释清楚原因、申明我们的立场，这是我们不可回避的问题，也接受造成大家情感伤害的一切批评。 Q1：为什么战斗被击会出现表情 bug，只有女性角色会出现 bug 么？ A1：在无论男女的战斗表现设计中，我们表现逻辑都是希望角色可以有一个受击打的动作，而男女模型因妆容、脸型各异有不同程度的受击表情表现。关于部分玩家反馈的女性角色受击表情泛红的问题，是因为受击动画中脸部 shader 在某一帧会有全覆盖的情况，导致面部整体颜色变红，同时被击打后尖叫的表情结合形成了这个面部效果。我们经过无数次复现，男性角色、女性角色都会在特殊状态出现这个问题（详情请查看复盘视频），最终效果对大家造成了负面感受是我们不可推卸的责任，我们会进行整体面部结算效果优化与重置。 Q2：女性模型角色为什么会出现吐舌头的 bug，更重要的是，为什么男生模型不会出现这个 bug？ A2：绑定与穿模导致，男性角色也一样会出现这个 bug（详情请查看复盘视频）。但同样，最终效果没有把控好是我们的问题，我们会进行整体优化修复，也为给大家带来了负面感受再次致歉。 Q3：为什么部分玩家受到雪球咒攻击后，效果表现异常？ A3：我们反复测试后对 bug 进行了复现，发现是由于【午夜魅影】时装与咒语的特效材质效果互相冲突引起的。为了实现【午夜魅影】时装特殊的透明效果，我们进行了技术升级，对其进行了特殊处理，因此导致所有特效的材质效果在此套时装上均会产生异常，其中雪球咒的冰冻效果异常表现会被放大数倍，产生更异常的表现。这个问题仅会出现在身着【午夜魅影】时装的角色身上，男性角色与女性角色的战斗中都会出现且异常效果表现一致（详情请查看复盘视频）。我们对这样的效果冲突表现表示抱歉，目前已经安排了优化更新。 Q4：初始头像为什么男生比女生可选的多？ A4：我们排查了需求文档单、美术资源配置单，男女账号在头像、头像框等系统人物设置表现均一致，也是游戏开发的常规设置，但在实际配置中，由于当时开发周期紧急，确实出现了女性账号初始头像配置缺失的问题，但这个细节问题没有被我们检查出来，我们需要再次梳理工作流程及反思。 Q5：是否会有团队成员为此次事件负责？ A5：经过多次排查和复盘，没有发现归属于个人的恶意行为，但这些 bug 内容审核上的失误导致问题未被提前发现。目前我们已彻底更换了内容审核负责团队，并将着力于加强整体审核的严谨性。另外，后续的处理不及时也暴露了整体团队的不足，核心决策团队也正在进行严肃的内部处理和集体反思。 我们尊重每一位玩家，对游戏内的每一个形象都倾注了同样的爱意和心血，不会也不可能有意制造任何性别歧视行为。但我们在巨大的讨论浪潮中回应得太过迟缓，未能明确向大家表达这些想法，没有诚恳地与大家沟通，这伤害了很多人的感情。bug 的出现，确实暴露了内部在审核流程以及团队与玩家沟通方式上仍然不够成熟。我们将持续反思，在未来与大家陪伴的更长时间里，通过工作流程和游戏体验的持续优化，尽最大可能避免类似问题再次发生。 一些已经在进行中且将持续的优化： 第一，我们梳理了玩家沟通机制，希望通过 #哈利波特设计师对话# 等栏目与玩家长期交流沟通，欢迎大家为我们提出问题与建议。 第二，我们对团队工作流程进行了优化，对开发、美术、测试、验收等环节重新梳理，以更好地打磨游戏体验。 第三，我们也对神奇动物互动的文字和图标、魁地奇比赛音效、钻心咒卡牌音效、禁林结算动作等进行了优化，希望通过这些细节提升，为大家带来更好的魔法体验。 第四，我们计划在未来的开发中设置更开放的选项，让玩家可自由选择坐姿、胜利动作等（由于开发周期、版权方审核和底层框架，这可能需要半年甚至更久的时间），但我们会不断努力，不断接近大家心中理想的魔法世界。 当大家选择成为《哈利波特：魔法觉醒》的一名巫师玩家时，无论是出于对原著的热爱，还是出于对游戏乐趣的追求，在工作室心中，你们都给予了我们巨大的支持和鼓励。在帮助游戏不断成长的道路上，我们会保持自省、保持真诚、保持倾听，以负责任的态度，担负起每一位玩家的信任。

IT之家了解到，游戏工作室还对玩家关心的一些其他问题进行了讲解，包括游戏版权等内容。