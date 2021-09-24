网易游戏发布国庆节假期未成年人限时通知：假期中每天限玩 1 小时

IT之家 9 月 24 日消息 9 月 24 日，网易游戏发布国庆节假期未成年人游戏限时通知。

网易游戏表示，根据国家新闻出版署《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》要求，结合国务院办公厅《关于 2021 年部分节假日安排的通知》的规定，今年国庆节假期，网易游戏对未成年人游戏时间的限制如下:

一、未成年人可以在当日 20 时至 21 时体验游戏的日期：

9 月 24 日 (星期五)

9 月 25 日 (星期六)

10 月 1 日至 10 月 7 日 (国庆节假期)

10 月 8 日 (星期五)

10 月 10 日 (星期日)

二、未成年人无法体验游戏的日期：

9 月 26 日 (星期日、工作日)

9 月 27 日至 9 月 30 日 (星期一至星期四，工作日)

10 月 9 日 (星期六、工作日)

请各位玩家合理安排游戏时间，适度游戏。祝各位玩家国庆节快乐!

网易游戏

2021 年 9 月 24 日

IT之家获悉，8 月 30 日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，进一步严格管理措施，提出了严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间、严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录等要求。其中严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。