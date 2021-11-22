特斯拉发布 FSD Beta 10.5，目前仅面向公司员工开放

11 月 22 日消息，当地时间 11 月 21 日，一名获得更新的特斯拉员工证实，特斯拉开始发布测试版 FSD Beta 10.5 高级驾驶辅助系统，但目前仅向内部员工开放。从更新说明中可以看出，FSD Beta 10.5 比之前系统功能有了很大提升。

本月早些时候，马斯克暗示 FSD Beta 10.5 将在 11 月 20 日左右发布。11 月 19 日，马斯克在个人社交媒体 Twitter 上表示，他希望 FSD Beta 10.5 很快就能准备好。

当天早些时候有推文称，“我们已经向一位今晚收到此更新的特斯拉员工确认，这就是 FSD Beta 10.5。特斯拉正向员工的车辆推送 FSD Beta 10.5 系统更新。”“他们已经表示，如果最后检查进展顺利，预计周日晚上将宣布推出新产品。”

没过多久，特斯拉社区就有报道称，最新一代的高级驾驶辅助系统即将发布。跟踪特斯拉更新服务的媒体随后在 Twitter 上表示，他们已经证实 FSD Beta 10.5 确实已经发布，但目前只对员工开放。

在这些报告中，FSD Beta 10.5 相关更新说明也随之公布，准确地描述在更新中系统改进了哪些方面。从更新信息中可以看出，特斯拉已经再次改进了测试版 FSD 应对易受伤道路使用者（VRU）的能力，以及对交通锥和交通标志的检测能力。更重要的是，FSD Beta 10.5 系统还能够通过自动变换车道来远离正在并线的其他车辆，而且无需减速。在 FSD Beta 10.5 系统控制下，车辆“虚假减速”的情况也有所减少。总的来说，相关改进将使 FSD Beta 10.5 的表现更像人类驾驶。

以下是 FSD Beta 10.5 的部分更新说明：

—— 改进系统自动标记功能，将超越易受伤道路使用者（行人，自行车，摩托车) 的速度误差降低 20%。

—— 采用全新静物自动标记、添加 165K 自动标记视频，将对分道线、道路边缘线和车道连接线等静态标记的识别准确率提高 13%。

—— 改进交通锥和交通标记检测能力。

—— 将对插队车辆的检测能力提高 5.5%，帮助减少虚假减速。

—— 在阴影模式下启用“紧急规避机动”功能。

—— 允许在安全的情况下改变车道以避开并线车辆。

—— 在路口使用多模态目标预测，提高了并线目标检测错误率。

—— 提高短时间内的减速阈值，改进车道变换功能。

—— 改进弯道建模功能，让车辆机动更精细。

—— 避免不必要的绕路或重新规划路线。