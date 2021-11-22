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索尼申请 PS5 外壳专利，此前禁止第三方推出纯黑版本

2021/11/22 9:52:52 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 22 日消息，据 gamerant 报道，近几个月来，索尼一直在为其 PlayStation 5 硬件和软件申请专利，这些都暗示了索尼在未来改进服务和技术方面的潜力。

索尼最近申请的一些专利包括用于云游戏的多 GPU 系统，该系统旨在增强在其 PlayStation 系统上玩云游戏时的图形能力。索尼提交的最新专利还包括 PlayStation 5 外壳设计

PlayStation 5 虽然很受欢迎，但它只有一款黑白相间的外壳设计，没有其他官方定制外壳可用，在个性化方面就不如 Xbox Series X。而当第三方推出 PlayStation 5 定制外壳后，索尼的做法是采取法律行动禁止制作。

IT之家了解到，在索尼向第三方外壳制造商提起诉讼一年后，该公司的一份新专利文件在美国专利商标局公布。该专利描述了一种“电子设备外壳的装饰性设计”，包含 PlayStation 5 的图像以及它从许多不同角度提供的外壳。

目前尚不清楚索尼申请专利的目的，可能是为了防止第三方制造商售卖 PlayStation 5 外壳，也可能是想推出官方的定制外壳，一切都要等到索尼的下一步动作才能得知。

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关键词：PS5

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